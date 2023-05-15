Адриатическая лига. Плей-офф. «Партизан» – «Студентски центар»
В понедельник, 15 мая, в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Адриатической лиги «Партизан» примет «Студентски центар».
Адриатическая лига
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 15 мая, 20.00, «Košarkaška dvorana FMP»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться
Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой
Комментарии