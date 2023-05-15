Адриатическая лига. Плей-офф. «Партизан» – «Студентски центар»

Теги результаты Партизан Адриатическая лига Студентски центар Баскетбол

В понедельник, 15 мая, в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Адриатической лиги «Партизан» примет «Студентски центар».

Адриатическая лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Первый матч

Партизан – Студентски центар
Дата проведения
15 мая, 20.00, «Košarkaška dvorana FMP»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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