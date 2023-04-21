Адриатическая лига. «Будучность» сыграет с «Партизаном»

Теги результаты Партизан Адриатическая лига Будучность Баскетбол

В пятницу, 2ё апреля, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги черногорская «Будучность» сыграет с сербским «Партизаном».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Будучность – Партизан
Дата проведения
21 апреля, 20.00, «Морача»
Онлайн матча

Положение команд: Партизан Сербия – 22-2, Црвена Звезда Сербия – 21-3, Будучность Черногория – 18-7, Цедевита-Олимпия Словения – 17-9, ФМП Сербия – 14-11, Мега Сербия – 11-14, Задар Хорватия – 11-14, Студентски Центар Черногория – 11-15, Сплит Хорватия – 10-14, Игокеа Босния и Герцеговина – 10-15, Цибона Хорватия – 9-17, Морнар Бар Черногория – 8-17, Борац Чачак Сербия – 7-19, Скопье Северная Македония - 7-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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