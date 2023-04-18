Адриатическая лига. «Игокеа» примет «Студентски центар»
Во вторник, 18 апреля, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги боснийская «Игокеа» примет черногорский «Студентски центар».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 апреля, 19.00, «Sportska Dvorana Laktaši»
Положение команд: Партизан Сербия – 22-2, Црвена Звезда Сербия – 20-3, Будучность Черногория – 18-7, Цедевита-Олимпия Словения – 17-9, ФМП Сербия – 14-11, Мега Сербия – 11-14, Задар Хорватия – 11-14, Студентски Центар Черногория – 11-14, Сплит Хорватия – 10-14, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-15, Цибона Хорватия – 9-17, Морнар Бар Черногория – 8-16, Борац Чачак Сербия – 7-19, Скопье Северная Македония - 7-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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