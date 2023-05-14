Расселл Уэстбрук: «Хочу стать миллиардером. Мой девиз: «Почему бы и нет?»

Звездный разыгрывающий « » в интервью Forbes заявил, что его цель – стать миллиардером.

«Я хочу стать миллиардером. Рано или поздно.

Мой девиз: «Почему бы и нет?» Я живу по этому принципу. Потребовалось 75 лет, чтобы кто-то сделал трипл-дабл в среднем за матч. А я сделал это четыре раза», – сказал Уэстбрук.

Состояние Уэстбрука оценивается в 375 миллионов долларов, включая зарплату в НБА и деньги, которые он получил от спонсоров.

Только трем спортсменам в истории удалось достичь отметки в миллиард долларов – , и Тайгеру Вудсу.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?