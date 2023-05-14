Расселл Уэстбрук: «Хочу стать миллиардером. Мой девиз: «Почему бы и нет?»
Звездный разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук в интервью Forbes заявил, что его цель – стать миллиардером.
«Я хочу стать миллиардером. Рано или поздно.
Мой девиз: «Почему бы и нет?» Я живу по этому принципу. Потребовалось 75 лет, чтобы кто-то сделал трипл-дабл в среднем за матч. А я сделал это четыре раза», – сказал Уэстбрук.
Состояние Уэстбрука оценивается в 375 миллионов долларов, включая зарплату в НБА и деньги, которые он получил от спонсоров.
Только трем спортсменам в истории удалось достичь отметки в миллиард долларов – Майклу Джордану, Леброну Джеймсу и Тайгеру Вудсу.
Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов
Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?
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