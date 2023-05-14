Расселл Уэстбрук: «Хочу стать миллиардером. Мой девиз: «Почему бы и нет?»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Клипперс НБА Тайгер Вудс Расселл Уэстбрук Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук в интервью Forbes заявил, что его цель – стать миллиардером.

«Я хочу стать миллиардером. Рано или поздно.

Мой девиз: «Почему бы и нет?» Я живу по этому принципу. Потребовалось 75 лет, чтобы кто-то сделал трипл-дабл в среднем за матч. А я сделал это четыре раза», – сказал Уэстбрук.

Состояние Уэстбрука оценивается в 375 миллионов долларов, включая зарплату в НБА и деньги, которые он получил от спонсоров.

Только трем спортсменам в истории удалось достичь отметки в миллиард долларов – Майклу Джордану, Леброну Джеймсу и Тайгеру Вудсу.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?

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5 комментариев

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Freddy Durst
Станешь
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Михаил Опякин
это девиз поручика Ржевского, заходящего в конюшню
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xamer 9
Блин, вот Рассела сколько не выгораживай за его страсть к игре, а такими ответами он ещё сильнее себя закапывает..
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Consistency
Рассел что-то краем уха услышал про кирпичи, строительство и растущую в цене коммерческую недвижимость, но понял все неправильно, и теперь думает, что скоро станет миллиардером. Хотя если бы из его кирпичей реально строили, он бы уже триллиардером стал.
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