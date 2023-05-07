«Не быть Расселлом Уэстбруком». Аналитики в прямом эфире предложили бойцу UFC стратегию победы. Бой он проиграл

Теги НБА Расселл Уэстбрук Гилберт Бернс Баскетбол

На UFC 288 в соглавном событии cегодня состоялся бой между полусредневесами Белалом Мухаммадом и Гилбертом Бернсом.

Перед каждым боем на экране появляется график, где аналитики предлагают план, которого стоит придерживаться, чтобы добиться победы.

Обсуждая, как Бернс может одержать победу, комментаторы предложили три способа – сближаться с оппонентом, переходить в партер и не быть Расселом Уэстбруком.

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7 комментариев

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Вадим Дзахоев
Надоели уже эти издёвки над Расти. Человек очень многого добился. Желаю тем, кто над ним издеваются, в том числе и на Спортсе, добиться хотя бы 1/100 того, чего добился он
+55
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+47
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Mit_Sam
Это они зря. Быть Расселом Вестбруком как минимум неплохо в зарплатной ведомости
+15
-1
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Тосканский Дьявол
Не быть скоростным и выносливым? Понятно, почему проиграл.
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Misha_Sapunov
Ответ Вадим Дзахоев
Надоели уже эти издёвки над Расти. Человек очень многого добился. Желаю тем, кто над ним издеваются, в том числе и на Спортсе, добиться хотя бы 1/100 того, чего добился он
я напомню, что в 2016 году после матча у раса спросили, как вам защита стефа карри? он спросил - кого?
вестбрук еще тот персонаж - пусть не обижается.
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nbawade
Ответ noke
Они обсуждают стратегию для того, чтобы добиться победы, а не чтобы хорошо заработать и набрать много очков.
Ещё бы понять как её присобачить к миксфайту?
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