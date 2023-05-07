«Не быть Расселлом Уэстбруком». Аналитики в прямом эфире предложили бойцу UFC стратегию победы. Бой он проиграл
На UFC 288 в соглавном событии cегодня состоялся бой между полусредневесами Белалом Мухаммадом и Гилбертом Бернсом.
Перед каждым боем на экране появляется график, где аналитики предлагают план, которого стоит придерживаться, чтобы добиться победы.
Обсуждая, как Бернс может одержать победу, комментаторы предложили три способа – сближаться с оппонентом, переходить в партер и не быть Расселом Уэстбруком.
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вестбрук еще тот персонаж - пусть не обижается.