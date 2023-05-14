Мэджик Джонсон: «Мы все должны сказать огромное спасибо Робу Пелинке»

Легенда « » отметил важность действий генерального менеджера команды , которые привели к успеху «озерников» в заключительной части сезона.

«Мы все должны сказать огромное спасибо генеральному менеджеру Робу Пелинке за то, что он совершил ключевые обмены, которые помогли «Лейкерс» выйти в финал Западной конференции! Роб, спасибо, спасибо и спасибо! Отличная работа!» – написал Джонсон на своей странице в социальной сети.

Перед дедлайном Пелинке удалось обменять разыгрывающего и усилить команду Д’Анджело Расселлом, а также форвардами и Джарредом Вандербилтом.

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