Мэджик Джонсон: «Мы все должны сказать огромное спасибо Робу Пелинке»

Теги Мэджик Джонсон Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Роб Пелинка Д’Анджело Расселл Малик Бизли Джарред Вандербилт Баскетбол

Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон отметил важность действий генерального менеджера команды Роба Пелинки, которые привели к успеху «озерников» в заключительной части сезона.

«Мы все должны сказать огромное спасибо генеральному менеджеру Робу Пелинке за то, что он совершил ключевые обмены, которые помогли «Лейкерс» выйти в финал Западной конференции! Роб, спасибо, спасибо и спасибо! Отличная работа!» – написал Джонсон на своей странице в социальной сети.

Перед дедлайном Пелинке удалось обменять разыгрывающего Расселла Уэстбрука и усилить команду Д’Анджело Расселлом, а также форвардами Маликом Бизли и Джарредом Вандербилтом.

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2 комментария

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xamer 9
Пелинка сам натворил делов с трансфером Уэстбрука, сам же и разрулил. Спасибо нужно будет говорить если финал НБА возьмут. А так это пока просто хороший результат- окружить 2 звёзды добротными игроками и бороться за выход в финал.
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Михаил Опякин
Спасибо, Роб. Скажи теперь спасибо Мэджику, что он попросил сказать тебе спасибо.
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