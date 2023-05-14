Суперлига. Серия за 3-е место. «Химки» выиграли у «Темп-СУМЗ-УГМК» и завоевали бронзу

Теги результаты Химки суперлига Россия ТЕМП-СУМЗ-УГМК Баскетбол

Подмосковные «Химки» одержали третью победу над «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды в серии за 3-е место плей-офф Суперлиги (74:66, 3-1) и завоевали бронзовые медали.

Суперлига

Плей-офф

Серия за 3-е место (до 3-х побед)

Четвертый матч

Химки – Темп-СУМЗ-УГМК – 74:66 (19:12, 22:13, 19:26, 14:15)

ХИМКИ: Фидий (19), Варнаков (12), Мальцев (11 + 7 подборов), Востриков (11 + 7 подборов).

ТЕМП-СУМЗ-УГМК: Пынько, Кузьмин (оба – 14), Макеев (10 + 6 передач).

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