«Милуоки» проводит собеседование с Марком Джексоном

Теги Милуоки НБА Марк Джексон Баскетбол

«Милуоки» проводит собеседование еще с одним кандидатом на должность главного тренера Марком Джексоном, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

58-летний специалист руководил «Голден Стэйт» с 2011 по 2014 год. Результат Джексона на посту главного тренера «Уорриорз» – 121 победа и 109 поражений (52,6%).

В настоящее время Джексон работает на ESPN комментатором.

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5 комментариев

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Abdulla
Оооооо, неужели!
Жду Марка в НБА уже почти 10 лет!
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Денис Кёнигсберг
Стоило не поставить Йокича в топ 5, как о нем вспомнили
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Jazzzz
НБА сняло негласный бан?😦
+1
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boller_73
Разве с перерывов почти 10 лет он может что-то показать путное как тренер
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PEGEON
Ответ boller_73
Разве с перерывов почти 10 лет он может что-то показать путное как тренер
Ну Керр вообще никогда не тренировал до 2014.
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