«Милуоки» проводит собеседование с Марком Джексоном
«Милуоки» проводит собеседование еще с одним кандидатом на должность главного тренера Марком Джексоном, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
58-летний специалист руководил «Голден Стэйт» с 2011 по 2014 год. Результат Джексона на посту главного тренера «Уорриорз» – 121 победа и 109 поражений (52,6%).
В настоящее время Джексон работает на ESPN комментатором.
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