«Милуоки» интересуется Монти Уильямсом и Тайроном Лю

Теги Тайрон Лю Клипперс Милуоки Финикс НБА Майк Буденхольцер Монти Уильямс Баскетбол

«Милуоки» заинтересован в услугах главных тренеров Монти УильямсаФиникс») и Тайрона ЛюКлипперс»). Майк Буденхольцер был уволен после вылета в первом раунде от «Хит» (1-4).

Как сообщает журналист Yahoo Sports Джейк Фишер, Монти Уильямс и Тайрон Лю находятся «в зоне пристального внимания» «Бакс».

«Мне трудно знать наперед, что меня ждет впереди. Вернемся, поговорю с тренерами, и мы оценим обстановку», – заявил Уильямс после вылета от «Денвера» (2-4).

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4 комментария

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Tim Timson
Бад по сравнению с ними профессор)
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ST-L
Я бы посмотрел на Лю
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Максим Макеев
говорят санс с лю будут разговаривать
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Райли Карри
Ответ Tim Timson
Бад по сравнению с ними профессор)
Лю авторитетный "свой". как спрашивать с него за состав у которого больничных дней больше чем рабочих?
Монти, кмк, не смог завладеть авторитетом в раздевалке. эйтон, пол. не его команда. у бука своя война. длинноногий уже отвоевал.
Бад не Бад. мне в студентах Донован нравился. и что? каждый второй его физруком называет. а он работает с тем, что есть. на зарплату игроков, а не на результат команды.
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