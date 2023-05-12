«Милуоки» интересуется Монти Уильямсом и Тайроном Лю
«Милуоки» заинтересован в услугах главных тренеров Монти Уильямса («Финикс») и Тайрона Лю («Клипперс»). Майк Буденхольцер был уволен после вылета в первом раунде от «Хит» (1-4).
Как сообщает журналист Yahoo Sports Джейк Фишер, Монти Уильямс и Тайрон Лю находятся «в зоне пристального внимания» «Бакс».
«Мне трудно знать наперед, что меня ждет впереди. Вернемся, поговорю с тренерами, и мы оценим обстановку», – заявил Уильямс после вылета от «Денвера» (2-4).
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Монти, кмк, не смог завладеть авторитетом в раздевалке. эйтон, пол. не его команда. у бука своя война. длинноногий уже отвоевал.
Бад не Бад. мне в студентах Донован нравился. и что? каждый второй его физруком называет. а он работает с тем, что есть. на зарплату игроков, а не на результат команды.