«Милуоки» интересуется Монти Уильямсом и Тайроном Лю

« » заинтересован в услугах главных тренеров (« ») и (« »). был уволен после вылета в первом раунде от «Хит» (1-4).

Как сообщает журналист Yahoo Sports Джейк Фишер, Монти Уильямс и Тайрон Лю находятся «в зоне пристального внимания» «Бакс».

«Мне трудно знать наперед, что меня ждет впереди. Вернемся, поговорю с тренерами, и мы оценим обстановку», – заявил Уильямс после вылета от «Денвера» (2-4).

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