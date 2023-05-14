«Меня интересует определенная команда во Флориде. Это не «Майами». Шакил О′Нил хочет стать владельцем клуба

Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил признался, что его не интересует тренерская карьера, но он хочет стать владельцем « ».

«Из меня, вероятно, не выйдет тренер. Я приверженец старых идей, как Пэт Райли, Фил Джексон, Грегг Попович. И я не думаю, что у меня получится наладить контакт с новым поколением.

Я тренировал сына в AAU, мы выиграли чемпионат, это было интересно, но никогда не повторится.

Никто никогда не связывался со мной по поводу тренерской работы, но я все еще хочу стать владельцем. Меня интересует определенная команда во Флориде. Если она будет выставлена на продажу, то я хочу ее купить. Это не « », – сказал О′Нил.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе