Шакил О’Нил о том, что часто критикует игроков: «Просто даю им совет. Если они не способны этого понять, это не моя проблема»

4-кратный чемпион НБА Шакил О’Нил объяснил свою позицию, почему зачастую критически отзывается о некоторых баскетболистах на телевидении.

«Никогда не говорю игрокам, что они плохие баскетболисты. Просто даю им совет. Если они в этом совете не нуждаются – ладно. Зачастую говорю что-либо, чтобы помочь, но если они не способны этого понять, это не моя проблема.

Я был таким же ранимым. Пытался закрыть всем рты своими победами. Если хочешь выйти в следующий раунд плей-офф, ты должен показывать себя. Знаю это, потому что сам был в этой ситуации. «Шак играет плохо и не попадает с линии – Шаку конец». Нельзя попадать 30% бросков и обижаться, что тебя кто-то критикует. Джордан проявлял себя, Берд проявлял себя, Айзейя проявлял себя. Если ты хочешь стать один из лучших, ты должен быть как они», – заявил О’Нил.

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