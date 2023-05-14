Шакил О’Нил о том, что часто критикует игроков: «Просто даю им совет. Если они не способны этого понять, это не моя проблема»

Теги Шакил О′Нил НБА НБА плей-офф Баскетбол

4-кратный чемпион НБА Шакил О’Нил объяснил свою позицию, почему зачастую критически отзывается о некоторых баскетболистах на телевидении.

«Никогда не говорю игрокам, что они плохие баскетболисты. Просто даю им совет. Если они в этом совете не нуждаются – ладно. Зачастую говорю что-либо, чтобы помочь, но если они не способны этого понять, это не моя проблема.

Я был таким же ранимым. Пытался закрыть всем рты своими победами. Если хочешь выйти в следующий раунд плей-офф, ты должен показывать себя. Знаю это, потому что сам был в этой ситуации. «Шак играет плохо и не попадает с линии – Шаку конец». Нельзя попадать 30% бросков и обижаться, что тебя кто-то критикует. Джордан проявлял себя, Берд проявлял себя, Айзейя проявлял себя. Если ты хочешь стать один из лучших, ты должен быть как они», – заявил О’Нил.

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4 комментария

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Чубака из половины Шака
Главная победа в жизни любого спортсмена - победа над самим собой. С этого всё начинается. Без боли, соплей и череды поражений не бывает побед, а великих побед тем более. Сейчас модно быть ранимым, чтобы тебя жалели все вокруг, но это тупиковый путь. Вперед идут лишь те, кто победили себя любимого!
+4
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+4
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Александр Спирин
Ответ Чубака из половины Шака
Главная победа в жизни любого спортсмена - победа над самим собой. С этого всё начинается. Без боли, соплей и череды поражений не бывает побед, а великих побед тем более. Сейчас модно быть ранимым, чтобы тебя жалели все вокруг, но это тупиковый путь. Вперед идут лишь те, кто победили себя любимого!
>Главная победа в жизни любого спортсмена - победа над самим собой.
Согласен. Спорт неминуемо калечит. Это в нём главное.
+3
0
+3
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Борис Потапкин
Ответ Чубака из половины Шака
Главная победа в жизни любого спортсмена - победа над самим собой. С этого всё начинается. Без боли, соплей и череды поражений не бывает побед, а великих побед тем более. Сейчас модно быть ранимым, чтобы тебя жалели все вокруг, но это тупиковый путь. Вперед идут лишь те, кто победили себя любимого!
славные слова. хочу добавить к ним, что эмбиид - ленивый нытик и не мвп
+1
0
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A. V.
Интересно, сколько стоит один совет Шака?
Если пригласить его как консультанта на тренировку?
А тут - бесплатно!))
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