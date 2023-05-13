Стефен Карри о соперничестве с Леброном Джеймсом: «Каждый раз это битва»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри поделился мыслями о соперничестве с Леброном Джеймсом («Лейкерс»).

«Каждый раз это битва.

Я понимаю, что в каждой из серий, которые у нас были, было много разных историй, разные команды, разные партнеры. Но всегда был отличный баскетбол, отличная борьба.

Нужно понимать, кто такой Леброн и кем он был на протяжении всей своей карьеры, а также знать о наградах и титулах, которые он выиграл, и о рекордах, которые он установил.

Он потрясающий баскетболист. Он заставляет нас проявлять наши лучшие качества. Мы знаем, что должны показывать свою лучшую игру, чтобы иметь возможность победить его. И я думаю, что он думает о нас то же самое», – сказал Карри.

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2 комментария

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Райли Карри
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Asanov
их соперничество украшает лигу. два бойца,но очень не похожих по стилю игры, как в старых кино про кунг фу ))
стиль краба против стиля стефа)
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