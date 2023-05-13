«Нечестные уловки и методы». Ассистент «Телекома» смотрел на ноутбуке указания тренера «Уникахи» во время тайм-аутов

Теги Уникаха фото Телеком Лига чемпионов Кендрик Перри Баскетбол

Немецкий «Телеком» в пятницу обыграл испанскую «Уникаху» во втором полуфинале Лиги чемпионов со счетом 69:67 и поборется за титул в воскресном финале против израильского «Хапоэля Иерусалим».

Успех «Телекома» был омрачен обвинениями в адрес одного из ассистентов главного тренера. Болельщики заметили, что тренер немецкой команды во время тайм-аутов смотрел трансляцию, чтобы узнать указания главного тренера «Уникахи».

«Это очень печально. Не только для «Уникахи», но и для игроков «Телекома» и игры в целом. «Телеком» — очень сильная команда, способная обыграть кого угодно без таких нечестных уловок и методов.

Я не уверен, позволяют ли это правила, но возможно, нам следует их пересмотреть. Я ни в коем случае не умаляю достоинства игроков «Телекома», они заслуженно победили. Но мне неприятно как человеку, который любит баскетбол», – заявил защитник «Уникахи» Кендрик Перри.

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2 комментария

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sergey2022
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