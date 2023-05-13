Тренер «Телекома» о просмотре трансляции во время тайм-аутов: «Это обычная практика в НБА»

Главный тренер немецкого « » Туомас Йисало ответил на обвинения в том, что его ассистент во время полуфинального матча чемпионов против «Уникахи» (69:67) смотрел на ноутбуке трансляцию, чтобы узнать указания тренера соперника в тайм-аутах.

«Мы следим за данными в реальном времени во время матчей, у нас всегда есть человек, который смотрит прямую текстовую трансляцию, и я думаю, что каждая команда высшего уровня пользуется этим в значительной степени.

Единственный канал, который нам предоставили — это прямой эфир матча. Видео-координатор информирует одного из ассистентов, который затем передает мне, например, какие изменения в составе сделал соперник, и я считаю, что это вполне нормальная часть игры.

Во время трансляций матчей НБА можно заметить, что у игроков на скамейке запасных есть планшеты, чтобы они представляли, что происходит. Мы не видим никаких причин, по которым наш ассистент тренера должен закрывать глаза во время тайм-аутов, если этого хотят СМИ и соперники. Если они хотят изменить формат, то вперед, но пока это происходит, я не вижу в этом никаких проблем», – сказал Йисало.

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