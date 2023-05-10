Звездан Митрович возглавит «Галатасарай»

Теги чемпионат Турции Галатасарай Звездан Митрович Андреас Пистиолис Лига чемпионов Баскетбол

Новым главным тренером турецкого «Галатасарая» будет назначен Звездан Митрович.

53-летний черногорский специалист заменит на посту Андреаса Пистиолиса, с которым «Галатасарай» расстался вчера.

Последним клубом Митровича был «Монако», из которого он был уволен в декабре 2021 года. Черногорец выигрывал Еврокубок с «Монако», а также чемпионат Франции с «Виллербаном».

«Галатасарай» выбыл в Топ-16 Лиги чемпионов. Кроме того, команда в настоящее время занимает лишь 12-е место в чемпионате Турции с 12 победами и 15 поражениями.

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