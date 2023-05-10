«Торонто» провел собеседование с Джей Джей Редиком

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик прошел собеседование на должность главного тренера «Торонто», сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

38-летний Редик стал участником первого этапа собеседований и недавно встречался с руководством клуба в Торонто.

Ранее интерес к Редику уже проявляли несколько клубов лиги. В частности «Бостон» рассматривал его как кандидата на должность ассистента главного тренера.

Клуб приступил к поиску нового главного тренера после увольнения Ника Нерса. В список кандидатов также входят: Дэвид Адельман («Денвер»), Кенни Эткинсон («Голден Стэйт»), Чарльз Ли («Милуоки»), Кевин Янг («Финикс»), Митч Джонсон («Сан-Антонио»), Жорди Фернандес («Сакраменто»), Дарко Раджакович («Мемфис»), Крис Куинн («Майами») и Бекки Хэммон («Лас-Вегас», женская НБА).

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