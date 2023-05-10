«Торонто» провел собеседование с Джей Джей Редиком

Теги Джей Джей Редик Торонто НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик прошел собеседование на должность главного тренера «Торонто», сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

38-летний Редик стал участником первого этапа собеседований и недавно встречался с руководством клуба в Торонто.

Ранее интерес к Редику уже проявляли несколько клубов лиги. В частности «Бостон» рассматривал его как кандидата на должность ассистента главного тренера.

Клуб приступил к поиску нового главного тренера после увольнения Ника Нерса. В список кандидатов также входят: Дэвид Адельман («Денвер»), Кенни Эткинсон («Голден Стэйт»), Чарльз Ли («Милуоки»), Кевин Янг («Финикс»), Митч Джонсон («Сан-Антонио»), Жорди Фернандес («Сакраменто»), Дарко Раджакович («Мемфис»), Крис Куинн («Майами») и Бекки Хэммон («Лас-Вегас», женская НБА). 

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16 комментариев

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maryat
Будет подкаст прямо по ходу матча записывать
+31
0
+31
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Владислав Нешмонин
Ответ Курье Хамес
начал бы в Бостоне ассистентом у Мазуллы, поднабрался опыта а дальше на таком багаже и главным куда-нибудь возьмут
Простите пожалуйста, а какой опыт может дать мазула? Гонять основную ротацию по 40+ минут, когда выигрываете +20 после 2-й или 3-й четверти? Или не пользоваться тайм-аутами?
+14
0
+14
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carmelo hot sause
Надеюсь, он останется на ТВ и на ютубе. Один из самых грамотных и интересных экспертов, знающий лигу не понаслышке
+14
-2
+12
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софочка
Ответ maryat
Будет подкаст прямо по ходу матча записывать
В матчах против Клипперс можно будет замутить совместный выпуск подкаста с Полом Джорджем как раз
+5
0
+5
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Sonder
джей очень интересно делает. На ТВ, понятно, популизм и показуха, но на ютубе - прям отдушина. С Треем Мерфи мне очень понравилось, классный парнишка
+3
0
+3
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Костя Кот
трешки
+1
0
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Light Yagami
Приятный и умный мужик, удачи ему.
+1
0
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Андрей 13
наслушались подкастов, давайте этого парня наймем, вроде толковый малый... истину "глаголит".
+1
0
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Курье Хамес
начал бы в Бостоне ассистентом у Мазуллы, поднабрался опыта а дальше на таком багаже и главным куда-нибудь возьмут
+1
-1
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Чубака из половины Шака
А он норм вообще как тренер? Или это и серии: не Риверс и уже хорошо ;))
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Александр Сметанин
Эээ, стоп, он же белый... Так ниииззззяяя
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Александр Сметанин
Да и вообще, он тренер уровня Стефа Карри, только в правильной системе...
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Pavel Harriss
аниматором?
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Курье Хамес
Ответ Владислав Нешмонин
Простите пожалуйста, а какой опыт может дать мазула? Гонять основную ротацию по 40+ минут, когда выигрываете +20 после 2-й или 3-й четверти? Или не пользоваться тайм-аутами?
прощаю, раз сарказма не поняли)
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