«Филадельфия» встретится с «Бостоном» в 8-й раз в рамках седьмой игры серии плей-офф. Это рекорд НБА

Теги Бостон Док Риверс Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

Вчера «Бостон» гостевой победой перевел серию с «Филадельфией» в седьмой матч (95:86, 3-3).

«Сиксерс» встретятся с «Селтикс» в восьмой раз в рамках седьмых матчей серий плей-офф. Это рекорд НБА.

«Бостон» выиграл пять из них. Первый раз команды встретились в 1959 году, когда «76-е» звались «Syracuse Nationals». За последние 40 лет команды сыграли лишь однажды – в 2012 году. Тогда «Селтикс» Гарнетта, Пирса, Аллена и Рондо справились с «Сиксерс» Игудалы, Холидэя, Брэнда и Уильямса – 85:75.

Главный тренер «Сиксерс» Док Риверс ни разу не побеждал в седьмой игре серии на выезде. Команды встретятся в ночь на понедельник, 15 мая, 03:00 по московскому времени.

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9 комментариев

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Tim Timson
знаменитая 7я игра 12го из "Uncut Gems")
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Jazzzz
Ответ AEZAKMI228
+. Хочется все таки чтобы батлер зачморил джеев
А я думаю, будет наоборот расплата за Пузырь;)
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Jazzzz
За ☘️!
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badaboom
🏀Легендарные🏀
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Djoyin
И вот за кого из них болеть? Обе команды нравятся. 👀
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mqh9pzrxgf
Ответ MikeABLG
Они в прошлом году уже расплатились
Значит на чай дадут Майами😆
+1
0
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MikeABLG
Ответ Jazzzz
А я думаю, будет наоборот расплата за Пузырь;)
Они в прошлом году уже расплатились
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