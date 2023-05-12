«Филадельфия» встретится с «Бостоном» в 8-й раз в рамках седьмой игры серии плей-офф. Это рекорд НБА

Вчера « » гостевой победой перевел серию с «Филадельфией» в седьмой матч (95:86, 3-3).

«Сиксерс» встретятся с «Селтикс» в восьмой раз в рамках седьмых матчей серий плей-офф. Это рекорд НБА.

«Бостон» выиграл пять из них. Первый раз команды встретились в 1959 году, когда «76-е» звались «Syracuse Nationals». За последние 40 лет команды сыграли лишь однажды – в 2012 году. Тогда «Селтикс» Гарнетта, Пирса, Аллена и Рондо справились с «Сиксерс» Игудалы, Холидэя, Брэнда и Уильямса – 85:75.

Главный тренер «Сиксерс» ни разу не побеждал в седьмой игре серии на выезде. Команды встретятся в ночь на понедельник, 15 мая, 03:00 по московскому времени.

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