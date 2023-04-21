Донте Дивинченцо оформил первую в истории плей-офф линейку 6+8+8+4 со скамейки запасных
Защитник «Голден Стэйт» Донте Дивинченцо смог со скамейки запасных собрать удивительную линейку показателей, которая ранее никому не удавалась в матчах плей-офф.
В третьем матче серии с «Сакраменто» Дивинченцо набрал 6 очков, 8 передач, 8 подборов и сделал 4 перехвата, став первым игроком в истории НБА, набравшим такие показатели со скамейки запасных в матче плей-офф. Об этом сообщает статистический портал StatMuse.
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Обожаю такую статистику.
(Донте топ, тут без вопросов))
надеюсь, что больше времени будет получать, а Пул, Томпсон и Пэйтон чуть меньше, Донте лучше их всех пока смотрится и полезнее.