Донте Дивинченцо оформил первую в истории плей-офф линейку 6+8+8+4 со скамейки запасных

Защитник « » смог со скамейки запасных собрать удивительную линейку показателей, которая ранее никому не удавалась в матчах плей-офф.

В третьем матче серии с « » Дивинченцо набрал 6 очков, 8 передач, 8 подборов и сделал 4 перехвата, став первым игроком в истории НБА, набравшим такие показатели со скамейки запасных в матче плей-офф. Об этом сообщает статистический портал StatMuse.

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