Донте Дивинченцо оформил первую в истории плей-офф линейку 6+8+8+4 со скамейки запасных

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА НБА плей-офф Донте Дивинченцо Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Донте Дивинченцо смог со скамейки запасных собрать удивительную линейку показателей, которая ранее никому не удавалась в матчах плей-офф.

В третьем матче серии с «Сакраменто» Дивинченцо набрал 6 очков, 8 передач, 8 подборов и сделал 4 перехвата, став первым игроком в истории НБА, набравшим такие показатели со скамейки запасных в матче плей-офф. Об этом сообщает статистический портал StatMuse.

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7 комментариев

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Anfernee25
Переживаю, что теперь с тем парнем, который набрал 6+7+8+4. Как он пережил, что его отодвинули из истории?
+14
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+14
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Андрей Шалыгин
Очень полезен Донте, тактически обучен, старателен. Одним словом классное подписание от ГСВ
+7
0
+7
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Крамбопулос Майкл
Пусть повторит рекорд Тони Снелла 0-0-0-0-0 выходя в старте
+4
0
+4
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semavolley
Донте - топ!
+3
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beregost
...в полночь в полнолуние на перекрёстке семи дорог, будучи переученным правшой из созвездия Льва.

Обожаю такую статистику.

(Донте топ, тут без вопросов))
+2
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Додик Аксель
Донте хорош игре и один из славных воинов ГСВ. Статистика статистикой, но он реально качественный баскетболист с хорошим игровым интеллектом.
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DonaldBrashear 2.0
Донте просто красавчик, не понимаю, чего Керр его морозил в первых двух играх, в концовке он очень нужен на паркете всегда, свое попадет, в защите поможет.
надеюсь, что больше времени будет получать, а Пул, Томпсон и Пэйтон чуть меньше, Донте лучше их всех пока смотрится и полезнее.
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