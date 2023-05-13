Роб Пелинка: «К «Денверу» нужно отнестись с большим уважением»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Роб Пелинка Баскетбол

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка заявил, что команда отнесется с большим уважением к сопернику по финалу Западной конференции – «Денверу».

«Это лучшая команда регулярного чемпионата. Поэтому нужно относиться к ней с большим уважением, и именно так мы и сделаем.

Безусловно, у них есть кандидат на награду MVP в лице Николы Йокича. Джамал Мюррэй хорошо играет. У них отличный состав второго плана. Они будут готовы», – сказал Пелинка.

«Голден Стэйт» сложил чемпионские полномочия! «Лейкерс» – в финале Запада

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Максимов
С такой защитой, как Лал играл сегодня, то изи катка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лиллард унижатель!
Пелинка проснись. Денвер 4-ая команда регулярки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий