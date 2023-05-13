Роб Пелинка: «К «Денверу» нужно отнестись с большим уважением»

Генеральный менеджер «Лейкерс» заявил, что команда отнесется с большим уважением к сопернику по финалу Западной конференции – « ».

«Это лучшая команда регулярного чемпионата. Поэтому нужно относиться к ней с большим уважением, и именно так мы и сделаем.

Безусловно, у них есть кандидат на награду MVP в лице Николы Йокича. Джамал Мюррэй хорошо играет. У них отличный состав второго плана. Они будут готовы», – сказал Пелинка.

«Голден Стэйт» сложил чемпионские полномочия! «Лейкерс» – в финале Запада