Роб Пелинка: «К «Денверу» нужно отнестись с большим уважением»
Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка заявил, что команда отнесется с большим уважением к сопернику по финалу Западной конференции – «Денверу».
«Это лучшая команда регулярного чемпионата. Поэтому нужно относиться к ней с большим уважением, и именно так мы и сделаем.
Безусловно, у них есть кандидат на награду MVP в лице Николы Йокича. Джамал Мюррэй хорошо играет. У них отличный состав второго плана. Они будут готовы», – сказал Пелинка.
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