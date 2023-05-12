«Торонто» провел собеседование с Серджо Скариоло в Италии

« » провел собеседование с кандидатом на пост главного тренера .

«Рэпторс» на встрече представляли президент и генменеджер Бобби Уэбстер. Общение прошло в Италии, где Скариоло в настоящее время работает тренером « ». Клуб из Болоньи дал разрешение на собеседование.

Скариоло ранее провел несколько сезонов в качестве ассистента «Рэпторс».

Сообщалось, что интерес к итальянскому тренеру также проявляет « ». По словам генерального директора «Виртуса» Луки Баральди, Серджо продолжит работу с командой и в следующем сезоне.

На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. Благодаря ему «Лейкерс» – единственная команда плей-офф, которая «душит» соперников