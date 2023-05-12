«Торонто» провел собеседование с Серджо Скариоло в Италии
«Торонто» провел собеседование с кандидатом на пост главного тренера Серджо Скариоло.
«Рэпторс» на встрече представляли президент Масаи Уджири и генменеджер Бобби Уэбстер. Общение прошло в Италии, где Скариоло в настоящее время работает тренером «Виртуса». Клуб из Болоньи дал разрешение на собеседование.
Скариоло ранее провел несколько сезонов в качестве ассистента «Рэпторс».
Сообщалось, что интерес к итальянскому тренеру также проявляет «Реал». По словам генерального директора «Виртуса» Луки Баральди, Серджо продолжит работу с командой и в следующем сезоне.
На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. Благодаря ему «Лейкерс» – единственная команда плей-офф, которая «душит» соперников
Комментарии