В полуфиналах Лиги чемпионов «Тенерифе» сыграет с «Хапоэлем», «Уникаха» встретится с «Телекомом»

В полуфиналах чемпионов испанский « » сыграет с израильским « », испанская « » встретится с немецким « ».

Жеребьевка «Финала четырех» состоялась во вторник в Малаге, где пройдут решающие матчи турнира.

«Финал четырех» состоится с 12 по 14 мая.

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