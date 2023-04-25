В полуфиналах Лиги чемпионов «Тенерифе» сыграет с «Хапоэлем», «Уникаха» встретится с «Телекомом»

Теги результаты Уникаха Телеком Тенерифе Хапоэль Тель-Авив Лига чемпионов Баскетбол

В полуфиналах Лиги чемпионов испанский «Тенерифе» сыграет с израильским «Хапоэлем Тель-Авив», испанская «Уникаха» встретится с  немецким «Телекомом».

Жеребьевка «Финала четырех» состоялась во вторник в Малаге, где пройдут решающие матчи турнира.

«Финал четырех» состоится с 12 по 14 мая.

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1 комментарий

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Yigal Rishon
Хапоэль Иерусалим, а не Тель-Авив
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