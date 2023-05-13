Велимир Перасович назван в списке возможных сменщиков Серджо Скариоло в «Виртусе»
Итальянец Серджо Скариоло в межсезонье может покинуть пост главного тренера «Виртуса».
В числе основных кандидатов на замену называются Андреа Тринкьери и Саша Джорджевич.
Также в списке возглавляющий УНИКС Велимир Перасович.
Интерес к Скариоло проявляют «Реал» и «Торонто».
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