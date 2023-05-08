Велимир Перасович: «Боролись на протяжении всего матча, но сыграли не лучшим образом»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после победы над «Локомотивом-Кубань» (79:76, 1-1) в ответном домашнем матче серии отметил самоотдачу подопечных, однако не самый высокий уровень игры.

«Прежде всего, поздравляю своих игроков с победой. Сегодня мы боролись на протяжении всего матча. При этом считаю, что сыграли не лучшим образом. На протяжении большей части встречи соперник контролировал игру, но мы не сдавались. Много ошибались и нервничали, однако в концовке стали жестче защищаться. Сделали 17 перехватов и совершили 17 подборов под чужим щитом, что стало ключевым фактором успеха.

Сегодня мы одержали очень важную победу и сравняли счет в серии. Наши соперники доказывают свой высокий уровень и демонстрируют, почему им удалось обыграть в полуфинале такую сильную команду, как ЦСКА», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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2 комментария

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ILO. 28 april
Всех болельщиков УНИКСА с победой!
+2
0
+2
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Adel Khaniev
Это точно(
- броски не заходили,
- подборов не было
+1
0
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