Джейлен Брансон: «Нечего праздновать на самом деле»

Теги Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джейлен Брансон Баскетбол

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон после победы над «Майами» в пятом матче (112:103, 2-3) холодно отреагировал на успешное выступление коллектива.

«Нечего праздновать на самом деле. Выиграли – отлично, но нам предстоит забрать еще одну игру [в гостях]», – заявил Брансон на послематчевой пресс-конференции.

Брансон отметился 38 очками, 9 подборами и 7 результативными передачами.

При 3-1 в серии первого раунда против «Кливленда» разыгрывающий сохранял тот же настрой: «Нечего праздновать, нечему радоваться. Серия даже не близка к завершению».

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