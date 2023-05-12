Крис Пол: «Знаю эту игру лучше, чем кто бы то ни было»
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол ответил критикующим его болельщикам на заключительной пресс-конференции сезона.
«Невозможно провести 18 лет в лиге на высоком уровне и не научиться адаптироваться к ее изменениям. Помню, матчи заканчивались со счетом в 80-85 очков.
Не говорю обычно об этом, но я знаю эту игру лучше, чем почти кто бы то ни было. Это то, что не изменится – мое понимание баскетбола, и я буду продолжать работать. Так что если вы злитесь на это, ненавидите это – дело ваше. Плевать», – заявил Пол.
«Уорриорс» еще живы! Набросились на «Лейкерс» с такой энергией, что Энтони Дэвиса увезли на инвалидной коляске
На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. Благодаря ему «Лейкерс» – единственная команда плей-офф, которая «душит» соперников
Букер проводит лучший плей-офф в истории НБА. Баскетбольное бессмертие совсем близко
сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и
триллионах таких же планет, как эта Земля, мне этот мир абсолютно
понятен, и я здесь ищу только одного - покоя, умиротворения и
вот этой гармонии, от слияния с бесконечно вечным, от созерцания
великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства
существа, бесконечно вечного, куда ни посмотри, хоть вглубь - бесконечно
малое, хоть ввысь - бесконечное большое, понимаешь?