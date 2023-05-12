Крис Пол: «Знаю эту игру лучше, чем кто бы то ни было»

Разыгрывающий « » ответил критикующим его болельщикам на заключительной пресс-конференции сезона.

«Невозможно провести 18 лет в лиге на высоком уровне и не научиться адаптироваться к ее изменениям. Помню, матчи заканчивались со счетом в 80-85 очков.

Не говорю обычно об этом, но я знаю эту игру лучше, чем почти кто бы то ни было. Это то, что не изменится – мое понимание баскетбола, и я буду продолжать работать. Так что если вы злитесь на это, ненавидите это – дело ваше. Плевать», – заявил Пол.

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