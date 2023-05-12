Крис Пол: «Знаю эту игру лучше, чем кто бы то ни было»

Теги Крис Пол Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол ответил критикующим его болельщикам на заключительной пресс-конференции сезона.

«Невозможно провести 18 лет в лиге на высоком уровне и не научиться адаптироваться к ее изменениям. Помню, матчи заканчивались со счетом в 80-85 очков.

Не говорю обычно об этом, но я знаю эту игру лучше, чем почти кто бы то ни было. Это то, что не изменится – мое понимание баскетбола, и я буду продолжать работать. Так что если вы злитесь на это, ненавидите это – дело ваше. Плевать», – заявил Пол.

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6 комментариев

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Vshjr
Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже

сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и

триллионах таких же планет, как эта Земля, мне этот мир абсолютно

понятен, и я здесь ищу только одного - покоя, умиротворения и

вот этой гармонии, от слияния с бесконечно вечным, от созерцания

великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства

существа, бесконечно вечного, куда ни посмотри, хоть вглубь - бесконечно

малое, хоть ввысь - бесконечное большое, понимаешь?
+6
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Марсель Объелся
А чего все на СП3 накидывают? Ему 38. Что от такого пожилого человека вообще ожидать можно было?
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Artem Kostin
Ждём новый ник. "Заплеванный Пол Криса"
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Roman Boroveev
Знаю игру, но лазарет и мед. персонал тоже уже как родные.
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k_terekhov
СР3 надо в ГСВ во второй юнит, последний поход Карри и СР3 гайку получит
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Сицилийский виноград
Ответ Марсель Объелся
А чего все на СП3 накидывают? Ему 38. Что от такого пожилого человека вообще ожидать можно было?
Например, того, что показывает тот немногий, кто знает об игре больше, что СР3
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