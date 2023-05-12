Крис Пол о своем будущем в «Санз»: «Я не генеральный менеджер»

« » пообщался с домашней прессой после поражения во втором раунде плей-офф от « » (2-4).

На вопрос, рассчитывает ли остаться в команде на следующий год, последовал ответ: «Я все еще на контракте. К сожалению, я не генеральный менеджер и все в таком духе. Посмотрим».

Затем Пол дополнил о своей травме, что «был близок к возвращению», но «сейчас это уже не имеет значения».

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