Крис Пол о своем будущем в «Санз»: «Я не генеральный менеджер»
«Финикс» пообщался с домашней прессой после поражения во втором раунде плей-офф от «Денвера» (2-4).
На вопрос, рассчитывает ли Крис Пол остаться в команде на следующий год, последовал ответ: «Я все еще на контракте. К сожалению, я не генеральный менеджер и все в таком духе. Посмотрим».
Затем Пол дополнил о своей травме, что «был близок к возвращению», но «сейчас это уже не имеет значения».
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Крис Пол - говнюк. Такой же говнюк как Леброн. Поэтому они и друзья, быть может. Это люди, которые сделают все ради своей цели. Мне честно, плевать, на их личную сторону. Я с ними не играю и бизнес не веду. Майкл и Кобе так вообще открытыми моральными уродами были всю карьеру.
Сейчас скажут, что CP3 флоппер и грязный игрок, ну и что? Не он придумал флоппинг. Мелкий, не самый атлетичный, не самый талантливый... Но выгрызал свое место на паркете и выгрыз свое место в истории.
Год от года наблюдаю, как у Криса не получается. Никогда не был его фанатом, да и жалеть его не собираюсь. Мужик свое заработал и достиг небывалых высот. Просто, видимо, уже возраст сказывается, что его, что мой. Какие то вещи в этой жизни у нас так и не получаться, к сожалению.
P.S. я не знаю хороший ли человек Крис Пол и не считаю что он страдает. ответ исключительно на выражение "каждый получает, то что заслужил" в вакууме