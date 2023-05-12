Крис Пол о своем будущем в «Санз»: «Я не генеральный менеджер»

Теги Денвер Крис Пол Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Финикс» пообщался с домашней прессой после поражения во втором раунде плей-офф от «Денвера» (2-4).

На вопрос, рассчитывает ли Крис Пол остаться в команде на следующий год, последовал ответ: «Я все еще на контракте. К сожалению, я не генеральный менеджер и все в таком духе. Посмотрим».

Затем Пол дополнил о своей травме, что «был близок к возвращению», но «сейчас это уже не имеет значения».

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5 комментариев

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Van
Генерал паркета. Знаю что его тут не любят, но мне жаль что в этом году не вышло, была надежда. Надеюсь, на новом месте (а Финикс просто обязан от него избавляться, как и от Эйтона) у него выйдет что то симпатичное, в духе оклахомовского периода.

Крис Пол - говнюк. Такой же говнюк как Леброн. Поэтому они и друзья, быть может. Это люди, которые сделают все ради своей цели. Мне честно, плевать, на их личную сторону. Я с ними не играю и бизнес не веду. Майкл и Кобе так вообще открытыми моральными уродами были всю карьеру.

Сейчас скажут, что CP3 флоппер и грязный игрок, ну и что? Не он придумал флоппинг. Мелкий, не самый атлетичный, не самый талантливый... Но выгрызал свое место на паркете и выгрыз свое место в истории.

Год от года наблюдаю, как у Криса не получается. Никогда не был его фанатом, да и жалеть его не собираюсь. Мужик свое заработал и достиг небывалых высот. Просто, видимо, уже возраст сказывается, что его, что мой. Какие то вещи в этой жизни у нас так и не получаться, к сожалению.
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Van
Ответ Pavel Egorov
Каждый получает то, что заслужил!
Если бы это так работало) очень много чудаков на букву М отлично живут свою жизнь. Очень много хороших людей страдает до конца. У меня все ок, к счастью, но на вселенскую справедливость не уповаю)

P.S. я не знаю хороший ли человек Крис Пол и не считаю что он страдает. ответ исключительно на выражение "каждый получает, то что заслужил" в вакууме
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dato akhaladze
Ответ Pavel Egorov
Каждый получает то, что заслужил!
Одно из главных жизненных заблуждении.
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GreatVV
Крис Пол молодец. От Эйтона избавятся, а его оставят. Но возьмут еще какого нибудь разыгрывающего в старт, а Крис будет со скамейки
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