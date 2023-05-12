«Финикс» будет «активно пытаться избавиться от Криса Пола» этим летом

« », вероятно, этим летом расстанется с разыгрывающим .

Как заявил инсайдер ESPN Тим Макмэн в подкасте Брайана Уиндхорста, «Cанз» будут активно пытаться избавиться от Криса Пола».

Макмэн считает, что «крайне вероятен исход», где Пол покинет команду.

За следующие два сезона 38-летний защитнику причитаются 60,8 млн долларов, но гарантированы из них лишь 15,8 млн.

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