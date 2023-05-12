«Финикс» будет «активно пытаться избавиться от Криса Пола» этим летом
«Финикс», вероятно, этим летом расстанется с разыгрывающим Крисом Полом.
Как заявил инсайдер ESPN Тим Макмэн в подкасте Брайана Уиндхорста, «Cанз» будут активно пытаться избавиться от Криса Пола».
Макмэн считает, что «крайне вероятен исход», где Пол покинет команду.
За следующие два сезона 38-летний защитнику причитаются 60,8 млн долларов, но гарантированы из них лишь 15,8 млн.
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Ну или вторая дорога - выкупаться
Если команда этого не сделает, то у Пола будет гарантировано всего 15 млн. только на след. сезон и все.