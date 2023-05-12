«Финикс» будет «активно пытаться избавиться от Криса Пола» этим летом

Теги Крис Пол Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Финикс», вероятно, этим летом расстанется с разыгрывающим Крисом Полом.

Как заявил инсайдер ESPN Тим Макмэн в подкасте Брайана Уиндхорста, «Cанз» будут активно пытаться избавиться от Криса Пола».

Макмэн считает, что «крайне вероятен исход», где Пол покинет команду.

За следующие два сезона 38-летний защитнику причитаются 60,8 млн долларов, но гарантированы из них лишь 15,8 млн.

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19 комментариев

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Goddemic
У него гарантированы 15 млн. из этих 60. Вполне меняемый контракт. Автору новости заголовок бы поправить.
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Лёха выдыхай
Ответ ZhunusOFF
ГСВ и 3 европейца не позволили Крису взять титул
скорее тот заблоченый Стерном обмен
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ierdnA
Целину поднимать в Орландо
+3
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Roman Boroveev
Ответ Goddemic
У него гарантированы 15 млн. из этих 60. Вполне меняемый контракт. Автору новости заголовок бы поправить.
А я правильно понимаю, что в обмене игроков получаешь на 60 лямов, Пола отчисляют с выплатой 15?
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Archer_Great
Имхо, ломающийся к/в ПО Крис уже особого импакта вносить не будет. Так что..Чисто на роль ветерана - правда, огого какого дорого - в какую-нибудь молодую команду, а лучше - в ту, которая Витька задрафтует.
Ну или вторая дорога - выкупаться
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Tim Timson
соотношение травм к контрактам говорит, что Парус идеальный вариант)
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nba2015
У Пола будет порядка 61 млн. за 2 сезона только если его контракт команда полностью гарантирует до 28 июня.
Если команда этого не сделает, то у Пола будет гарантировано всего 15 млн. только на след. сезон и все.
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RAMIK
Идеальный вариант для НОП. Им нужен дядька.
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scorp19
Ответ ZhunusOFF
ГСВ и 3 европейца не позволили Крису взять титул
Плохому танцору вечно кто-то мешает. То партнёры, то судьи, то другие команды, то сама лига )))) Так это значит что он как минимум переоцененный и всё.
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Birdman NBA
Ответ Roman Boroveev
А я правильно понимаю, что в обмене игроков получаешь на 60 лямов, Пола отчисляют с выплатой 15?
60 млн это за два года.
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scorp19
Как я и говорил последний матч за Санс он уже отыграл. Обменяют или выкупят контракт 100% и гуляй крыска
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Батя ивана
Еще Эйтон следом полетит, вот и обмен Бена Симмонса где-то рядом) интересно с кем зайдет в следующий сезон Финикс
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diego22
Ну при обмене Пола надо будет отдать контрактов минимум на 22.5 млн, эти 15 млн всего лишь гарантия на следующий год, а если его будут выменивать то очевидно не для того чтобы отчислить, потому что за такое надо доплачивать пиками, которых у Санс нет. Те новой команде надо будет активировать год за 30 млн...
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Underpower
Удачи
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Алексей Ильин
That’s All Folks
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ZhunusOFF
ГСВ и 3 европейца не позволили Крису взять титул
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MaxI-Persie
По-моему из них только 50% где-то гарантированы.
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Чубака из половины Шака
Крис Пол - та еще «звезда»!
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