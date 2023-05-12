Ник Янг: «Крис Пол не станет чемпионом, пока не извинится перед парнями в углу площадки»

Чемпион НБА 2018 Ник Янг после очередной неудачи разыгрывающего « » в плей-офф воспользовался возможностью подшутить над баскетболистом.

Пол провел 18-й сезон в Лиге, но ни разу не становился чемпионом.

«Крис Пол никогда не станет чемпионом, пока не извинится перед всеми парнями, которые стояли в углу и ждали его передачи», – написал Янг.

Янг был одним из тех «парней в углу». Они вместе провели часть сезона-2011/12 в составе « ».

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