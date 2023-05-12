Ник Янг: «Крис Пол не станет чемпионом, пока не извинится перед парнями в углу площадки»

Теги Клипперс Крис Пол Финикс НБА Ник Янг НБА плей-офф Баскетбол

Чемпион НБА 2018 Ник Янг после очередной неудачи разыгрывающего «Финикса» Криса Пола в плей-офф воспользовался возможностью подшутить над баскетболистом.

Пол провел 18-й сезон в Лиге, но ни разу не становился чемпионом.

«Крис Пол никогда не станет чемпионом, пока не извинится перед всеми парнями, которые стояли в углу и ждали его передачи», – написал Янг.

Янг был одним из тех «парней в углу». Они вместе провели часть сезона-2011/12 в составе «Клипперс».

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8 комментариев

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Донован хозяин НБА
О чем Дельфин вообще говорит? Многие игроки получили свои большие контракты ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО благодаря Полу и его плеймейкерскому гению.
Я до сих пор помню видео с тренировок Финикса и первые игры в команде после прихода. Крис Эйтона чуть ли не за ручку водил по паркету и показывал где стоять и что делать. Полсезона орал на этот плохообучаемый мякиш, который получил свои огромные деньги только благодаря нему
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Roman Boroveev
Уж что-что э, но одноклубников он делал только лучше. Противникам залезал под кожу, это да
+8
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+8
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badaboom
Ответ Донован хозяин НБА
О чем Дельфин вообще говорит? Многие игроки получили свои большие контракты ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО благодаря Полу и его плеймейкерскому гению. Я до сих пор помню видео с тренировок Финикса и первые игры в команде после прихода. Крис Эйтона чуть ли не за ручку водил по паркету и показывал где стоять и что делать. Полсезона орал на этот плохообучаемый мякиш, который получил свои огромные деньги только благодаря нему
Уверен, что Пору пора уходить тренировать и фармить перстни со скамейки. Еще полжизни будет на виду, в отличии от крикливых одногодок
+4
0
+4
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LilAnswer
Янгу грех жаловаться на Пола. Отлично помню тот сезон 11/12, особенно камбэк Клипперс с минус 25 в ПО против Мемфиса, там у Янга все попадания с передач CP3)
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Djoyin
Ответ badaboom
Уверен, что Пору пора уходить тренировать и фармить перстни со скамейки. Еще полжизни будет на виду, в отличии от крикливых одногодок
Да уж, Криса Пола "физруком" точно никак не назовёшь. Очень умный персонаж
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ierdnA
Че он об этом до серии не кукарекал
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xamer 9
Видимо, его до сих пор мучают кошмары по ночам, как он стоит в углу и не может дождаться передачи. Иначе этот хейт не понять
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