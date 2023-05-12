Скотт Фостер назначен на 6-й матч «Хит» – «Никс». «Майами» проиграл 10 последних матчей, на которых работал этот судья
Скотт Фостер назначен главным судьей на шестой матч серии второго раунда плей-офф «Майами» – «Нью-Йорк» (2-3).
«Хит» проиграл 10 встреч подряд, на которых работал этот арбитр. 1-12 – за последние два сезона.
Последний раз «Майами» побеждал 12 января 2022 года против «Атланты» (115:91).
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Надеюсь, что Струс и компания нарушат эти правила.
7-ой матч не нужен, нужно все решать в Кассея центре.
Надеюсь, что и команда это понимает.
Let’s go Heat🔥🔥🔥