Скотт Фостер назначен на 6-й матч «Хит» – «Никс». «Майами» проиграл 10 последних матчей, на которых работал этот судья

Теги Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Скотт Фостер Баскетбол

Скотт Фостер назначен главным судьей на шестой матч серии второго раунда плей-офф «Майами» – «Нью-Йорк» (2-3).

«Хит» проиграл 10 встреч подряд, на которых работал этот арбитр. 1-12 – за последние два сезона.

Последний раз «Майами» побеждал 12 января 2022 года против «Атланты» (115:91).

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15 комментариев

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Vshjr
При этом арбитре хоть кто-то выигрывает?
+36
-1
+35
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MVG
Ответ Vshjr
При этом арбитре хоть кто-то выигрывает?
нет, все проигрывают)))
+22
0
+22
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Dezdik22
Ответ Деревенский Кобе
С ним хоть кто-то выигрывает?
Он настолько суров, что с ним обычно проигрывают ОБЕ команды)))
+8
0
+8
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Ocelot
на востоке прямо мощные семиматчевые зарубы будут
+7
0
+7
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banderos
Сильвер использует уличную магию. В рот мне ноги.
+7
0
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Деревенский Кобе
С ним хоть кто-то выигрывает?
+5
0
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pele_kan
лан, СиПи3 снял проклятие, и Майами снимут
+4
0
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Рома Шторкин
Скотт Фостер еще не отошел от пьянки по поводу вылета Криса Пола из плей оффа.Если ч не ошибаюсь ,то он к Гсв неровно дышит
+4
0
+4
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Holo Dilnick
Ну теперь надо чтоб Баркли поставил на Никс, и пусть этот грёбаный мир схлопнется нахрен в сингулярность! 😎👍
+3
0
+3
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pon4ic
Ну если Майами были фаворитами только в 3 из 13 матчах, то это всё объясняет. А есть похожая табличка с Фостером и СП3?)
+2
0
+2
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Мурзин Ринат
Ответ Vshjr
При этом арбитре хоть кто-то выигрывает?
Гсв, особенно в сериях с Хьюстоном, прям жестко тащили
+2
0
+2
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Odissey ru
Скот Фостер - по прозвищу КАРАТЕЛЬ :-)
0
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Starki92
Ну конечно, нужен 7-ой матч в МСГ.
Надеюсь, что Струс и компания нарушат эти правила.
7-ой матч не нужен, нужно все решать в Кассея центре.
Надеюсь, что и команда это понимает.
Let’s go Heat🔥🔥🔥
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Danya Black
Ответ Мурзин Ринат
Гсв, особенно в сериях с Хьюстоном, прям жестко тащили
У глоров вечно кого-то тащат))
+1
-1
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de-fussball
Ответ MVG
нет, все проигрывают)))
22:16 Владельцы нескольких казино заинтересованы в подписании Скотта Фостера
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