Скотт Фостер назначен на 6-й матч «Хит» – «Никс». «Майами» проиграл 10 последних матчей, на которых работал этот судья

назначен главным судьей на шестой матч серии второго раунда плей-офф « » – « » (2-3).

«Хит» проиграл 10 встреч подряд, на которых работал этот арбитр. 1-12 – за последние два сезона.

Последний раз «Майами» побеждал 12 января 2022 года против «Атланты» (115:91).

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