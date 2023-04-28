«Рокетс» нацелены на приобретение Джеймса Хардена или Джейлена Брауна. Готовы обменять Джейлена Грина

Теги Бостон Хьюстон Бруклин Филадельфия Име Удока НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Джейлен Браун Джейлен Грин Баскетбол

Владелец «Хьюстона» Тилман Фертитта на недавней пресс-конференции заявил, что «организация вступает во вторую фазу перестройки».

Подписав тренера-финалиста НБА Име Удоку, «Рокетс» приметили себе основные цели на предстоящее межсезонье.

Как сообщает журналист Yahoo Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники, звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден и звездный защитник «Бостона» Джейлен Браун находятся в шорт-листе организации. Также стало известно, что техассцы интересовались форвардом «Милуоки» Крисом Миддлтоном.

Удока провел сезон с Харденом в «Бруклине», а Браун был его «любимчиком» в «Бостоне».

Сообщается, что «Рокетс» также не исключают вариант с обменом второго номера драфта 2021 года разыгрывающего Джейлена Грина.

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19 комментариев

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Никита Рамля
Что? Зачем вам Харден? Зачем вам Браун? Бороться за что? Они в двух годах чтобы быть в двух годах от борьбы, лучше бы за развитие Грина и Шенгюна вовсю взялись и думали что с Портером делать
+15
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+14
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Куприн
Ответ Никита Рамля
Что? Зачем вам Харден? Зачем вам Браун? Бороться за что? Они в двух годах чтобы быть в двух годах от борьбы, лучше бы за развитие Грина и Шенгюна вовсю взялись и думали что с Портером делать
Да есть ощущение, что не очень то в этих всех молодых игроках Рокетс таланта. Развиваться вместе у них не особо получается, каждому из них нужно больше доверия и большая роль, чтобы что-то вытянуть из них толкового. Обменять количество на качество видится более разумной стратегией в их случае.
+7
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+7
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noke
Ответ не базарь на Тарасенко
Камбэк бороды это смешно будет
Нужно ещё раз Уолла подписать.
+3
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+3
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Are you ready???
Зачем перестройка и танкинг? Есть же Удока!
+2
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кандид
"Вторая фаза" это когда капитан Америка и Зимний солдат чистят репы друг другу, Америка страдает, всё плохо и почти безнадёжно. Лучше бы вы сразу к "Войне бесконечности" перешли.
+2
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dev0
:DDDDDDDD
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serginn
Было бы интересно увидеть Хардена в форме Рокетс. Хотя стоп...
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SmilingBy
Где можно вложиться в стриптиз-бары в Хъюстоне?
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hawthorn
правнук косыгина написал, но, я усомнился..
чевойто, я думал что Портер разыгрывающий,
а, оказывается, грин :(
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Stephan Carrypenko
И никто Смита не упоминает
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scorp19
Харден уже знаковая фигура для Хьюстона. Но только в этот раз не вокруг него нужно строить команду, а искать ещё молодую звезду. А если Вембу на драфте поймают, то вообще самый сок будет.
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jonnysilverhand01
У всех стриптиз клубов Хьюстона, скоро будет праздник
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алексей батькович
Ребят все просто же, Удока в уме, Вебмани на драфте, Харден в плюс, грин/портер минус и начинаем 23 фазу перестройки
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Alexander92
Ответ Никита Рамля
Что? Зачем вам Харден? Зачем вам Браун? Бороться за что? Они в двух годах чтобы быть в двух годах от борьбы, лучше бы за развитие Грина и Шенгюна вовсю взялись и думали что с Портером делать
Какое, бл.н, развитие Грина? Правильно, что хотят избавиться от этого ... не буду употреблять оскорбительных слов. Ничего из него не вырастет.
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9-20-34-5-43
Ответ Куприн
Да есть ощущение, что не очень то в этих всех молодых игроках Рокетс таланта. Развиваться вместе у них не особо получается, каждому из них нужно больше доверия и большая роль, чтобы что-то вытянуть из них толкового. Обменять количество на качество видится более разумной стратегией в их случае.
Большая роль для Грина это как? Шмалять 40 раз?
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Павел Косыгин
Ответ hawthorn
правнук косыгина написал, но, я усомнился.. чевойто, я думал что Портер разыгрывающий, а, оказывается, грин :(
откуда инфа про правнука, я обычно не распространяюсь об этой деликатной информации
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hawthorn
Ответ Павел Косыгин
откуда инфа про правнука, я обычно не распространяюсь об этой деликатной информации
:)
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hawthorn
Ответ кандид
"Вторая фаза" это когда капитан Америка и Зимний солдат чистят репы друг другу, Америка страдает, всё плохо и почти безнадёжно. Лучше бы вы сразу к "Войне бесконечности" перешли.
это шедевр!))
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