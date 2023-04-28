«Рокетс» нацелены на приобретение Джеймса Хардена или Джейлена Брауна. Готовы обменять Джейлена Грина

Владелец « » Тилман Фертитта на недавней пресс-конференции заявил, что «организация вступает во вторую фазу перестройки».

Подписав тренера-финалиста НБА Име Удоку, «Рокетс» приметили себе основные цели на предстоящее межсезонье.

Как сообщает журналист Yahoo Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники, звездный разыгрывающий «Филадельфии» и звездный защитник « » находятся в шорт-листе организации. Также стало известно, что техассцы интересовались форвардом «Милуоки» Крисом Миддлтоном.

Удока провел сезон с Харденом в « », а Браун был его «любимчиком» в «Бостоне».

Сообщается, что «Рокетс» также не исключают вариант с обменом второго номера драфта 2021 года разыгрывающего Джейлена Грина.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Шортами Стоктона восхищались герои «Друзей», они возмущали Шака. И были секретом успеха самого Джона

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах