«Рокетс» нацелены на приобретение Джеймса Хардена или Джейлена Брауна. Готовы обменять Джейлена Грина
Владелец «Хьюстона» Тилман Фертитта на недавней пресс-конференции заявил, что «организация вступает во вторую фазу перестройки».
Подписав тренера-финалиста НБА Име Удоку, «Рокетс» приметили себе основные цели на предстоящее межсезонье.
Как сообщает журналист Yahoo Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники, звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден и звездный защитник «Бостона» Джейлен Браун находятся в шорт-листе организации. Также стало известно, что техассцы интересовались форвардом «Милуоки» Крисом Миддлтоном.
Удока провел сезон с Харденом в «Бруклине», а Браун был его «любимчиком» в «Бостоне».
Сообщается, что «Рокетс» также не исключают вариант с обменом второго номера драфта 2021 года разыгрывающего Джейлена Грина.
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чевойто, я думал что Портер разыгрывающий,
а, оказывается, грин :(