«Майами» выигрывает 67% шестых матчей плей-офф. Это лучший результат в НБА
«Майами» сегодня встретится с «Нью-Йорком» (3-2) в рамках шестого матча серии второго раунда плей-офф НБА.
Как сообщает ESPN Stats and Info, у «Хит» лучший результат среди всех команд лиги в шестых матчах серий плей-офф. «Майами» выиграл 14 из 21 таких встреч (66,7%).
«Уорриорз» – на втором месте. Они выходили победителями в 64,5% cлучаев (20-11).
«Детройт» – третий. «Пистонс» выиграли 15 из 25 шестых игр (60%).
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