«Майами» выигрывает 67% шестых матчей плей-офф. Это лучший результат в НБА

«Майами» сегодня встретится с « » (3-2) в рамках шестого матча серии второго раунда плей-офф .

Как сообщает ESPN Stats and Info, у «Хит» лучший результат среди всех команд лиги в шестых матчах серий плей-офф. « » выиграл 14 из 21 таких встреч (66,7%).

«Уорриорз» – на втором месте. Они выходили победителями в 64,5% cлучаев (20-11).

« » – третий. «Пистонс» выиграли 15 из 25 шестых игр (60%).

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