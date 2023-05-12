«Майами» выигрывает 67% шестых матчей плей-офф. Это лучший результат в НБА

Теги Детройт Голден Стэйт Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Майами» сегодня встретится с «Нью-Йорком» (3-2) в рамках шестого матча серии второго раунда плей-офф НБА.

Как сообщает ESPN Stats and Info, у «Хит» лучший результат среди всех команд лиги в шестых матчах серий плей-офф. «Майами» выиграл 14 из 21 таких встреч (66,7%).

«Уорриорз» – на втором месте. Они выходили победителями в 64,5% cлучаев (20-11).

«Детройт» – третий. «Пистонс» выиграли 15 из 25 шестых игр (60%).

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4 комментария

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Muskat
А НЙ проигрывал все серии плей -офф в которых начинал первую игру с домашнего поражения , а таковых было восемь((
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La seul
Ответ Muskat
А НЙ проигрывал все серии плей -офф в которых начинал первую игру с домашнего поражения , а таковых было восемь((
Ничего не хочу сказать, но рекорды существуют для того, чтобы их побивать !)
Поэтому рано или поздно это может прерваться , кто знает , может это именно та самая серия
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