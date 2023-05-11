«Нью-Йорк» сократил отставание в серии с «Майами» благодаря 38 очкам Брансона

Теги Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джейлен Брансон Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон помог своей команде сохранить интригу в серии с «Майами» (112:103, 2-3).

В пятом матче серии Брансон отметился 38 очками, 9 подборами и 7 результативными передачами.

Проведя все 48 минут на паркете, защитник реализовал 12 из 22 с игры и 10 из 12 с линии.

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9 комментариев

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michaeli
Ответ Deathspell Omega
Я понимаю, что Брансон молодой еще, но не умрет ли он в следующем матче, после сегодняшних 48 минут?
Если бы он не геройствовал сегодня следующего матча просто не было бы
+19
-1
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evgen98
"Звездный разыгрывающий" - по странному недоразумению он на матчах звезд не был ни разу. При этом взлет Никс в этом сезоне, по-большому счету, его заслуга. Также прошу обратить внимание на резкий нырок Далласа на дно, откуда он ушел.
+14
-2
+12
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Deathspell Omega
Ответ evgen98
"Звездный разыгрывающий" - по странному недоразумению он на матчах звезд не был ни разу. При этом взлет Никс в этом сезоне, по-большому счету, его заслуга. Также прошу обратить внимание на резкий нырок Далласа на дно, откуда он ушел.
Этот оборот "звездный" и амплуа - в каждой новости.
Отмечалось уже, что редактура на спортсру отсутствует от слова абсолютно.
+4
0
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Swhat
Зря Маями не дали передохнуть Батлеру в этом матче
+3
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Birdman NBA
Ответ evgen98
"Звездный разыгрывающий" - по странному недоразумению он на матчах звезд не был ни разу. При этом взлет Никс в этом сезоне, по-большому счету, его заслуга. Также прошу обратить внимание на резкий нырок Далласа на дно, откуда он ушел.
На нырок Мавс уход Брансона практически не влиял
+2
0
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Deathspell Omega
Я понимаю, что Брансон молодой еще, но не умрет ли он в следующем матче, после сегодняшних 48 минут?
+1
-1
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Deathspell Omega
Ответ michaeli
Если бы он не геройствовал сегодня следующего матча просто не было бы
Тоже верно...
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Oktay Ibrahimov
Ответ evgen98
"Звездный разыгрывающий" - по странному недоразумению он на матчах звезд не был ни разу. При этом взлет Никс в этом сезоне, по-большому счету, его заслуга. Также прошу обратить внимание на резкий нырок Далласа на дно, откуда он ушел.
основной нырок все таки состоялся после обмена ключевых ролевых игроков на Ирвинга. в частности ДФС-а, без которого понятие защиты стало отсутствовать от слова совсем(
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