Звездный разыгрывающий « » помог своей команде сохранить интригу в серии с « » (112:103, 2-3).

В пятом матче серии Брансон отметился 38 очками, 9 подборами и 7 результативными передачами.

Проведя все 48 минут на паркете, защитник реализовал 12 из 22 с игры и 10 из 12 с линии.

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