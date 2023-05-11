«Нью-Йорк» сократил отставание в серии с «Майами» благодаря 38 очкам Брансона
Звездный разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон помог своей команде сохранить интригу в серии с «Майами» (112:103, 2-3).
В пятом матче серии Брансон отметился 38 очками, 9 подборами и 7 результативными передачами.
Проведя все 48 минут на паркете, защитник реализовал 12 из 22 с игры и 10 из 12 с линии.
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