Джейлен Браун – фанатам «Бостона»: «Нам нужна энергия каждого из вас. «Гарден» должен быть готов показать себя»

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун обратился к болельщикам команды перед седьмым матчем серии с «Филадельфией» (3-3).

«Надеюсь, будет громко и зажигательно. Фанаты «Селтикс», вы же любите от нас многого требовать, верно? Так вот, на этот раз требовать буду я. Энергия в «Гардене» была в лучшем случае нормальная в этом плей-офф. Сейчас игра номер 7.

Если вы дома, если вы в баре, если вы смотрите на улице у друзей, мне все равно. Мне нужно, чтобы вы все были на ногах, мне нужно, чтобы вы пришли с энергией, потому что нам требуется каждая ее частичка. Никаких оправданий. Нам нужны все. Давайте убедимся, что «Гарден» готов показать себя», – заявил Браун на послематчевой пресс-конференции.

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4 комментария

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Jazzzz
Спать не буду, посмотрю валидольный Бостон!
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AEZAKMI228
мне кажется зеленые уже не отпустят.. почуяли кровь
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skreamer
Давай, Бостон! Bleed green! Вперёд Зелёная секта! Седьмой надо забирать с позиции силы! (с)
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veredrim
Подумалось тут: Харден и Эмбиид - великолепные игроки, одни из самых скилловых на своей позиции в истории лиги, но в условиях максимального давления, когда вся арена будет их всю игру провоцировать, оскорблять и отвлекать - из суперзвезд Лиги они те, в ком менее всего уверен. Кто именно под таким давлением может дрогнуть, заволноваться и чокернуть. Уж слишком выделяется в плане отмороженности TD Gardenm и уж слишком нежной душевной организации филадельфийские примы.
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