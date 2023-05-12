Джейлен Браун – фанатам «Бостона»: «Нам нужна энергия каждого из вас. «Гарден» должен быть готов показать себя»

Форвард « » обратился к болельщикам команды перед седьмым матчем серии с «Филадельфией» (3-3).

«Надеюсь, будет громко и зажигательно. Фанаты «Селтикс», вы же любите от нас многого требовать, верно? Так вот, на этот раз требовать буду я. Энергия в «Гардене» была в лучшем случае нормальная в этом плей-офф. Сейчас игра номер 7.

Если вы дома, если вы в баре, если вы смотрите на улице у друзей, мне все равно. Мне нужно, чтобы вы все были на ногах, мне нужно, чтобы вы пришли с энергией, потому что нам требуется каждая ее частичка. Никаких оправданий. Нам нужны все. Давайте убедимся, что «Гарден» готов показать себя», – заявил Браун на послематчевой пресс-конференции.

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