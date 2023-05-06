Генеральный менеджер клуба НБА: «Джейсон Тейтум не потребует обмен, даже если Джейлен Браун уйдет»

Теги возможные переходы Бостон НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

По словам генерального менеджера одного из клубов НБА, звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум не будет требовать обмен, даже если Джейлен Браун уйдет из команды.

«Селтикс» заставили Тейтума почувствовать, что ему рады в клубе, заставили его почувствовать, что он стоит в одном ряду с Биллом Расселлом, Джоном Хавличеком, Сэмом Джонсом, Лэрри Бердом, Полом Пирсом и остальными великими игроками «Селтикс».

Пока они побеждают, я не думаю, что вы услышите что-то негативное от Тейтума о желании уйти», – цитирует анонимного функционера Heavy.

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8 комментариев

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Djoyin
Так и не гарантия, что Браун уйдёт. Вместе они сила, а друг без друга как будут, неизвестно. Если остаются вместе, то на Востоке им успех на много лет обеспечен
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D3y
А сам Браун в курсе, что он одной ногой уже не в Бостоне и хочет стать первым парнем на районе и т.п.? От него самого не было ни слова по этому поводу, но как-то так вышло, что неназванным генменеджерам и экспертам с чемпионской ДНК виднее
+9
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В_И_Ленин
Дэнни, ты?
+3
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Артём Голобородько
Ответ D3y
А сам Браун в курсе, что он одной ногой уже не в Бостоне и хочет стать первым парнем на районе и т.п.? От него самого не было ни слова по этому поводу, но как-то так вышло, что неназванным генменеджерам и экспертам с чемпионской ДНК виднее
Сегодня прям серия уток от "генерального менеджера одного из клубов НБА" 😂

В недавнем интервью Пирсу и Гарнетту Браун всё уже сказал об этом. Никуда он не собирается уходить 😎
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scorp19
Конечно не уйдет. Быть лицом такой большой франшизы как Бостон дорогого стоит. Променять это на непонятно что такой себе ход.
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mqh9pzrxgf
Ответ michaeli
Понятно что не гарантия Но есть вероятность что он хочет быть первым парнем на деревне
Да а зачем? Они неплохо ладят, не было такого что мяч не хотят отдавать друг другу
+1
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