Генеральный менеджер клуба НБА: «Джейсон Тейтум не потребует обмен, даже если Джейлен Браун уйдет»
По словам генерального менеджера одного из клубов НБА, звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум не будет требовать обмен, даже если Джейлен Браун уйдет из команды.
«Селтикс» заставили Тейтума почувствовать, что ему рады в клубе, заставили его почувствовать, что он стоит в одном ряду с Биллом Расселлом, Джоном Хавличеком, Сэмом Джонсом, Лэрри Бердом, Полом Пирсом и остальными великими игроками «Селтикс».
Пока они побеждают, я не думаю, что вы услышите что-то негативное от Тейтума о желании уйти», – цитирует анонимного функционера Heavy.
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В недавнем интервью Пирсу и Гарнетту Браун всё уже сказал об этом. Никуда он не собирается уходить 😎