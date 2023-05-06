Генеральный менеджер клуба НБА: «Джейсон Тейтум не потребует обмен, даже если Джейлен Браун уйдет»

По словам генерального менеджера одного из клубов , звездный форвард « » не будет требовать обмен, даже если уйдет из команды.

«Селтикс» заставили Тейтума почувствовать, что ему рады в клубе, заставили его почувствовать, что он стоит в одном ряду с Биллом Расселлом, Джоном Хавличеком, Сэмом Джонсом, Лэрри Бердом, Полом Пирсом и остальными великими игроками «Селтикс».

Пока они побеждают, я не думаю, что вы услышите что-то негативное от Тейтума о желании уйти», – цитирует анонимного функционера Heavy.

Надежный «Бостон» и вялый Харден испортили MVP-вечер Эмбииду. А сам Джоэл чуть не раздавил ногой голову соперника (случайно)