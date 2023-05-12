Василий Карасев: «Прошедший сезон стал для Клюева первым по-настоящему большим в карьере»

Теги Василий Карасев МБА Сергей Клюев Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев прокомментировал продление контракта с центровым Сергеем Клюевым.

«Можно сказать, что прошедший сезон стал для Сергея первым по-настоящему большим в карьере. Он заработал игровое время в клубе лиги ВТБ: конкурировал с лучшими игроками, прогрессировал. Нам не хватало его в концовке, в плей-офф. Но из-за серьезной травмы, полученной в «Финале четырех» Кубка России, Сергей уже не мог помочь на площадке и поддерживал парней, находясь рядом с командой.

Мы рады, что Сергей остался в клубе. Верим, что он поможет МБА добиваться высоких целей в сезоне», – сказал Карасев.

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