Кевин Дюрэнт о разгроме «Финикса» в 6-м матче: «Позорное поражение»
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт отреагировал на разгром от «Денвера» (100:125, 2-4) в шестом матче серии.
«Полный отстой. Очень неприятные чувства. Это позорное поражение. Соперник вышел и задал нам трепку, мы так и не пришли в себя.
У «Финикса» есть хороший фундамент и все необходимое, чтобы выстроить сильную команду и двигаться дальше. Когда начнется межсезонье, мы разберемся с этим», – сказал Дюрэнт.
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Думаю, с учетом контракта, его стоимость на трансферном рынке сейчас скорее отрицательная. Так что, чтобы его слить, придется либо взять другого переплаченного игрока либо доплатить пиками, которых нет, все ушли в Бруклин за КД.
Я бы на месте Финикса его слил, расписав эти 15 лямов года на 3, а потом обменял Эйтона на более-менее вменяемого разыгрывающего. Правда на ум из доступных приходят только Ван Влит и Розир.
Эх, все пошло сразу не так с забастовки Краудера, чтоб ему пусто было