Звездный форвард «Финикса» отреагировал на разгром от « » (100:125, 2-4) в шестом матче серии.

«Полный отстой. Очень неприятные чувства. Это позорное поражение. Соперник вышел и задал нам трепку, мы так и не пришли в себя.

У « » есть хороший фундамент и все необходимое, чтобы выстроить сильную команду и двигаться дальше. Когда начнется межсезонье, мы разберемся с этим», – сказал Дюрэнт.

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