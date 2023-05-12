Кевин Дюрэнт о разгроме «Финикса» в 6-м матче: «Позорное поражение»

Теги Денвер Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт отреагировал на разгром от «Денвера» (100:125, 2-4) в шестом матче серии.

«Полный отстой. Очень неприятные чувства. Это позорное поражение. Соперник вышел и задал нам трепку, мы так и не пришли в себя.

У «Финикса» есть хороший фундамент и все необходимое, чтобы выстроить сильную команду и двигаться дальше. Когда начнется межсезонье, мы разберемся с этим», – сказал Дюрэнт.

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17 комментариев

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Edem
Комментарий из НБА хайлайтов: Представляете насколько хороши будут Наггетс в следующем сезоне с Йокичем, Мюррейем и КД’ 🤣🤣🤣
+32
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Денис Храпунов
Ответ Rublev
В итоге: Дюрант выиграл лишь одну серию плейофф в карьере без Уэстбрука/Хардена/Карри. (Это предыдущая серия против Клипперс, которые остались без Кавая и Джорджа).
И сколько было таких серий то? Прошлый плей-офф и текущий плей-офф. А знаешь сколько серий выиграл Карри без Томпсона и Грина?
+15
-4
+11
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Rublev
В итоге: Дюрант выиграл лишь одну серию плейофф в карьере без Уэстбрука/Хардена/Карри. (Это предыдущая серия против Клипперс, которые остались без Кавая и Джорджа).
+12
-7
+5
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Антон Антнов
Там неплохой разыгрывающий освобождается в ЛАК. Бывший МВП.
+6
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Илья Купол
Ответ Антон Антнов
Контракты Пола и Эйтоны никуда не денутся. Наследие Кеши в большой опасности.
Эйтона должны слить на что-то, тк претенденты есть. с полом да, сложнее
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scorp19
Ответ GreatVV
Так вроде дошел. Ты видать игру не смотрел и не видел, что Денвер выиграл чисто из-за удачи, а Финикс в двух последних играх был стабильный - 8 четвертей подряд по 25 очков и Денвер с этим ничего сделать не мог. Другое дело, что защита Финикса подвела, но это нормально.
Где дошёл то ? На рыбалку же поехали.
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wallenberg
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rembrandao
Ответ Илья Купол
Эйтона должны слить на что-то, тк претенденты есть. с полом да, сложнее
После этого ПО не думаю, что на Эйтона будет большой спрос. Всего 13,4 очка в среднем, почти по всем показателям худший ПО в карьере. В атаке бесполезен, в защите пассивный, процент с игры упал, даже штрафные перестал попадать.
Думаю, с учетом контракта, его стоимость на трансферном рынке сейчас скорее отрицательная. Так что, чтобы его слить, придется либо взять другого переплаченного игрока либо доплатить пиками, которых нет, все ушли в Бруклин за КД.
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rembrandao
Ответ Антон Антнов
Контракты Пола и Эйтоны никуда не денутся. Наследие Кеши в большой опасности.
Кто знает, сколько у Пола гарантировано на следующий сезон? 15,8 лямов вроде? А на 24/25 вроде полностью негарантированный.
Я бы на месте Финикса его слил, расписав эти 15 лямов года на 3, а потом обменял Эйтона на более-менее вменяемого разыгрывающего. Правда на ум из доступных приходят только Ван Влит и Розир.
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Roman Boroveev
Ответ Антон Антнов
Контракты Пола и Эйтоны никуда не денутся. Наследие Кеши в большой опасности.
У Пола хитрый контракт, кажется уже 15 лямов только будет. С Эйтоном кто то да рискнёт.
Эх, все пошло сразу не так с забастовки Краудера, чтоб ему пусто было
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sonny91
Ответ Антон Антнов
Контракты Пола и Эйтоны никуда не денутся. Наследие Кеши в большой опасности.
а их никак не обменять?
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rembrandao
Ответ Илья Купол
есть мнение, что якобы Монти неправильно использует Эйтона. И тип в другой команде он себя раскроет. надеюсь получится на этом выехать, хотя я сам в Эйтона не верю да и успехов ему не желаю
Да никто его не раскроет. Еще до драфта было известно, что Эйтон флегматичный, и ему плевать на баскетбол. Он не горит игрой, а играет только ради денег.
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