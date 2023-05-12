Майкл Мэлоун: «У нас гораздо более амбициозные цели, чем выход в финал конференции»

Главный тренер «Денвера» рассказал о задаче команды после победы в шестом матче серии с « » (126:100, 4-2).

«Мы не были удовлетворены, когда прошли первый раунд. Мы не удовлетворены сейчас, когда прошли второй. У нас гораздо более амбициозные цели, чем выход в финал Западной конференции.

Цель « » – победа в чемпионате. Нам предстоит еще много работы», – заявил Мэлоун.

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