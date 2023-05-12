Майкл Мэлоун: «У нас гораздо более амбициозные цели, чем выход в финал конференции»
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун рассказал о задаче команды после победы в шестом матче серии с «Финиксом» (126:100, 4-2).
«Мы не были удовлетворены, когда прошли первый раунд. Мы не удовлетворены сейчас, когда прошли второй. У нас гораздо более амбициозные цели, чем выход в финал Западной конференции.
Цель «Денвера» – победа в чемпионате. Нам предстоит еще много работы», – заявил Мэлоун.
«Уорриорс» еще живы! Набросились на «Лейкерс» с такой энергией, что Энтони Дэвиса увезли на инвалидной коляске
На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. Благодаря ему «Лейкерс» – единственная команда плей-офф, которая «душит» соперников
4 комментария