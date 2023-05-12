Майкл Мэлоун: «У нас гораздо более амбициозные цели, чем выход в финал конференции»

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун рассказал о задаче команды после победы в шестом матче серии с «Финиксом» (126:100, 4-2).

«Мы не были удовлетворены, когда прошли первый раунд. Мы не удовлетворены сейчас, когда прошли второй. У нас гораздо более амбициозные цели, чем выход в финал Западной конференции.

Цель «Денвера» – победа в чемпионате. Нам предстоит еще много работы», – заявил Мэлоун.

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4 комментария

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Ванька
Надо еще посмотреть, как они будут играть против действительно целой команды. Гордон, кроме первого матча, все такой же уровень прошлого ПО. О Портере я вообще забыл в серии, будто и не было. Мюррею надо больше лидерство на себя брать, пока неоднозначно. В КСП и Брауне можно быть уверенным, они могут прикрыть либо Карри, Томпсона либо же Рассела и Ривза.
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Правая нога Дрэймонда Грина
Ответ Ванька
Надо еще посмотреть, как они будут играть против действительно целой команды. Гордон, кроме первого матча, все такой же уровень прошлого ПО. О Портере я вообще забыл в серии, будто и не было. Мюррею надо больше лидерство на себя брать, пока неоднозначно. В КСП и Брауне можно быть уверенным, они могут прикрыть либо Карри, Томпсона либо же Рассела и Ривза.
Денвер ЛАЛ будет самой интересной серией этого ПО походу там решится судьба гаек, хотя на востоке тоже вопросы кто Майами, Бостон или Фила в сериях там ничего не предопределено. Бостон или Фила не внушают доверия, если честно, а вот Батлер ну вот в него поверить легко)
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Ванька
Ответ Правая нога Дрэймонда Грина
Денвер ЛАЛ будет самой интересной серией этого ПО походу там решится судьба гаек, хотя на востоке тоже вопросы кто Майами, Бостон или Фила в сериях там ничего не предопределено. Бостон или Фила не внушают доверия, если честно, а вот Батлер ну вот в него поверить легко)
Бостону именно менталки лидера не хватает, я еще верю, что они должны быть в финале с таким составом. Эмбиид тупо по здоровью не хватит еще серию сыграть. Майами Батлера сейчас хоть и выглядит топовыми, но пока тоже нет доверия на проход, т.к. лидеры Бакс и Никс не здоровы.
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