Игрок «Далласа» порадовался разгромному поражению « » в шестом матче серии с « » (100:125, 2-4) и вылету команды из плей-офф.

Буллок принял участие в записи подкаста Тео Пинсона. В большом перерыве игры, когда «Санз» уступали «-30», он со смехом произнес: «Эй, ты же знаешь, как мне это нравится?»

Один из ведущих возразил, что у «Финикса» все еще есть время отыграться.

«Эй, чувак, я слышал, что они выносят всех у себя в Финиксе. Так они сказали», – ответил Буллок и расхохотался.

В плей-офф-2022 «Санз» в седьмой встрече второго раунда против « » имели «-30» после 24 минут и проиграли 90:123.

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Подкаст Тео Пинсона