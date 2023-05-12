Реджи Буллок порадовался разгромному поражению «Финикса» в 6-м матче

Теги Даллас Денвер Финикс НБА фото Реджи Буллок НБА плей-офф Тео Пинсон Баскетбол

Игрок «Далласа» Реджи Буллок порадовался разгромному поражению «Финикса» в шестом матче серии с «Денвером» (100:125, 2-4) и вылету команды из плей-офф.

Буллок принял участие в записи подкаста Тео Пинсона. В большом перерыве игры, когда «Санз» уступали «-30», он со смехом произнес: «Эй, ты же знаешь, как мне это нравится?»

Один из ведущих возразил, что у «Финикса» все еще есть время отыграться.

«Эй, чувак, я слышал, что они выносят всех у себя в Финиксе. Так они сказали», – ответил Буллок и расхохотался. 

В плей-офф-2022 «Санз» в седьмой встрече второго раунда против «Далласа» имели «-30» после 24 минут и проиграли 90:123.

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Подкаст Тео Пинсона

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7 комментариев

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Илья Купол
11 место бро
+14
-2
+12
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Илья Купол
Ответ Kudim41
-30 к перерыву второй год подряд при игре на вылет…!! Бро
не спорю что это позор, но не бездарю с 11-го места ржать над этим
+10
-1
+9
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Kudim41
Ответ Илья Купол
11 место бро
-30 к перерыву второй год подряд при игре на вылет…!! Бро
+6
-2
+4
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Roman Boroveev
Ответ Илья Купол
не спорю что это позор, но не бездарю с 11-го места ржать над этим
Я-болельщик Финикса,но он год назад так же надругался в гостях над Финиксом.
+1
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Kudim41
Ответ Илья Купол
не спорю что это позор, но не бездарю с 11-го места ржать над этим
Они вообще не заморачиваются. Посмотри сегодня на Эйтона. После игры просто сиял от счастья))
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Илья Купол
Ответ Kudim41
Они вообще не заморачиваются. Посмотри сегодня на Эйтона. После игры просто сиял от счастья))
да эйтон это гниль. рад что наконец-то не увижу этого софтнытика в следующем сезоне
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Archer_Great
Ответ Илья Купол
да эйтон это гниль. рад что наконец-то не увижу этого софтнытика в следующем сезоне
ага, конечно) кто его возьмет
выписали контракт - сидите теперь терпите))
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