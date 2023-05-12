Реджи Буллок порадовался разгромному поражению «Финикса» в 6-м матче
Игрок «Далласа» Реджи Буллок порадовался разгромному поражению «Финикса» в шестом матче серии с «Денвером» (100:125, 2-4) и вылету команды из плей-офф.
Буллок принял участие в записи подкаста Тео Пинсона. В большом перерыве игры, когда «Санз» уступали «-30», он со смехом произнес: «Эй, ты же знаешь, как мне это нравится?»
Один из ведущих возразил, что у «Финикса» все еще есть время отыграться.
«Эй, чувак, я слышал, что они выносят всех у себя в Финиксе. Так они сказали», – ответил Буллок и расхохотался.
В плей-офф-2022 «Санз» в седьмой встрече второго раунда против «Далласа» имели «-30» после 24 минут и проиграли 90:123.
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Подкаст Тео Пинсона
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