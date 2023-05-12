Майкл Мэлоун: «Когда мы защищаемся и делимся мячом, мы лучшая команда НБА»

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун признался, что доволен игрой команды в шестом матче серии с «Финиксом» (126:100, 4-2).

«Когда мы защищаемся, когда мы подбираем, когда мы бежим и делимся мячом, мы верим, что становимся лучшей командой НБА.

Сегодня нам удалось показать все это», – заявил Мэлоун.

«Наггетс» удался рывок 23:2 в первой четверти, по итогам 12 минут команда вела «+18» и в итоге не позволила «Санз» организовать камбек.

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2 комментария

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Руслан Султанов
Ответ Xell
Лейкерс вас вынесут нахрен
Лалкам ещё надо ГСВ пройти!
+5
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+5
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