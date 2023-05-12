Главный тренер « » признался, что доволен игрой команды в шестом матче серии с « » (126:100, 4-2).

«Когда мы защищаемся, когда мы подбираем, когда мы бежим и делимся мячом, мы верим, что становимся лучшей командой НБА.

Сегодня нам удалось показать все это», – заявил Мэлоун.

«Наггетс» удался рывок 23:2 в первой четверти, по итогам 12 минут команда вела «+18» и в итоге не позволила «Санз» организовать камбек.

«Уорриорс» еще живы! Набросились на «Лейкерс» с такой энергией, что Энтони Дэвиса увезли на инвалидной коляске

На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. Благодаря ему «Лейкерс» – единственная команда плей-офф, которая «душит» соперников