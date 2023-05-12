Форвард « » помог команде продлить серию с «Филадельфией» еще на один матч.

В шестой встрече с «Сиксерс» (95:86, 3-3) Тейтум набрал 19 очков (16 в заключительной 12-минутке).

Джейсон смазал 14 из первых 15 бросков с игры (включая 6 3-очковых). При этом в четвертой четверти лидер «Бостона» отметился серией ключевых попаданий из-за дуги, благодаря которым «кельты» перехватили лидерство (87:83), а затем укрепили преимущество (95:84).

В активе Тейтума 9 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота при 5 из 21 с игры за 43 минуты.

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