Джейсон Тейтум набрал 19 очков в 6-м матче с «Сиксерс», смазав 14 из первых 15 бросков

Теги Бостон Филадельфия НБА видео НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум помог команде продлить серию с «Филадельфией» еще на один матч.

В шестой встрече с «Сиксерс» (95:86, 3-3) Тейтум набрал 19 очков (16 в заключительной 12-минутке).

Джейсон смазал 14 из первых 15 бросков с игры (включая 6 3-очковых). При этом в четвертой четверти лидер «Бостона» отметился серией ключевых попаданий из-за дуги, благодаря которым «кельты» перехватили лидерство (87:83), а затем укрепили преимущество (95:84).

В активе Тейтума 9 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота при 5 из 21 с игры за 43 минуты.

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10 комментариев

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Марсель Объелся
Пропустил все пары, но финальный экзамен сдал на 100/100
+21
-1
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VKing24
Подтвердил слава великих.
"Неважно сколько ты смазал, главное в решающий момент взял яйки в кулак".

Всё ещё отец Эмбида.
+10
-3
+7
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Мурзин Ринат
"Коби менталити" за 316 млн! Думал в прошлом финале он всё показал, а нет)
+7
-2
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DENBO
Шикарная четвертая четверть от Джей Ти, вовремя проснулся) One more game!
+2
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nosser
Ответ VKing24
Подтвердил слава великих. "Неважно сколько ты смазал, главное в решающий момент взял яйки в кулак". Всё ещё отец Эмбида.
"Неважно сколько ты смазал, пока твою команду держит в игре Маркус Смарт"
+2
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Don Pihot
Ответ GORCHITSKY@MAIL.RU
Ой сколько дерь…ма вылили на него в чате во время прямой трансляции!!!А он взял и всем рот заткнул.
не всем еще. вот затащит 7 матч и даже тогда не заткнет
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Epicman
нет ментальной устойчивости. решающие игры он просто проваливает. как и с ГСВ в том году.
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sanya_xl
Нестабильность Тэйтума из прошлого сезона никуда не делась, то мамба ментали, то кирпич ментали.
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GORCHITSKY@MAIL.RU
Ответ Don Pihot
не всем еще. вот затащит 7 матч и даже тогда не заткнет
Согласен,ведь людишкам на диване виднее кто дно,а кто крутой.
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