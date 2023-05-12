Джеймс Харден ушел от Маркуса Смарта и поставил сверху

Теги Бостон Филадельфия НБА видео Джеймс Харден НБА плей-офф Маркус Смарт Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден исполнил эффектный данк во время шестого матча серии с «Бостоном» (86:95, 3-3).

Харден ушел от игрока «Селтикс» Маркуса Смарта с помощью кроссовера и поставил сверху.

На счету Хардена 13 очков, 7 подборов, 9 передач и 3 перехвата.

«Уорриорс» еще живы! Набросились на «Лейкерс» с такой энергией, что Энтони Дэвиса увезли на инвалидной коляске

На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. Благодаря ему «Лейкерс» – единственная команда плей-офф, которая «душит» соперников

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий