Джеймс Харден ушел от Маркуса Смарта и поставил сверху

Защитник «Филадельфии» исполнил эффектный данк во время шестого матча серии с « » (86:95, 3-3).

Харден ушел от игрока «Селтикс» с помощью кроссовера и поставил сверху.

На счету Хардена 13 очков, 7 подборов, 9 передач и 3 перехвата.

«Уорриорс» еще живы! Набросились на «Лейкерс» с такой энергией, что Энтони Дэвиса увезли на инвалидной коляске

На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. Благодаря ему «Лейкерс» – единственная команда плей-офф, которая «душит» соперников