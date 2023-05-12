Джеймс Харден ушел от Маркуса Смарта и поставил сверху
Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден исполнил эффектный данк во время шестого матча серии с «Бостоном» (86:95, 3-3).
Харден ушел от игрока «Селтикс» Маркуса Смарта с помощью кроссовера и поставил сверху.
На счету Хардена 13 очков, 7 подборов, 9 передач и 3 перехвата.
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