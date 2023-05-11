Владимир Гомельский: «У «Зенита» и ЦСКА заметны провалы по ходу игры, а также неумение выложиться в решающий момент»

Известный спортивный комментатор заявил, что в третьем матче серии за бронзовые медали лиги ВТБ никто из баскетболистов не показал предел своих возможностей.

«Сегодня не было игроков, которые сыграли бы хотя бы на максимуме своих возможностей. Ни в « », ни в ЦСКА. Начиная с первой минуты третьей четверти из половины состава «Зенита» как будто выпустили воздух. Эртель, Хоумсли и Морман из «Зенита» не показали своей игры. В ЦСКА Мур забил свои трехочковые, но без потерь не обошелся. В общем, армейцы очень собранно и сконцентрированно сыграли во второй половине в обороне, но что случилось с «Зенитом» – у меня нет объяснений.

И когда я смотрел эту игру, пытался найти ответ на вопрос: почему эти команды не играют в финале за золото? Пожалуй, я получил ответ – у обеих команд заметные провалы по ходу игры, а также неумение выложиться в решающий момент. На седьмой минуте третьей четверти у «Зенита» был такой момент, они, увы, ничего не смогли сделать. ЦСКА же этим воспользовался. Армейцы сегодня еще выиграли щит, подборы, которые помогли им победить. Честно, я рад», – сказал Гомельский «Матч ТВ».

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