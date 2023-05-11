Владимир Гомельский: «У «Зенита» и ЦСКА заметны провалы по ходу игры, а также неумение выложиться в решающий момент»
Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский заявил, что в третьем матче серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ никто из баскетболистов не показал предел своих возможностей.
«Сегодня не было игроков, которые сыграли бы хотя бы на максимуме своих возможностей. Ни в «Зените», ни в ЦСКА. Начиная с первой минуты третьей четверти из половины состава «Зенита» как будто выпустили воздух. Эртель, Хоумсли и Морман из «Зенита» не показали своей игры. В ЦСКА Мур забил свои трехочковые, но без потерь не обошелся. В общем, армейцы очень собранно и сконцентрированно сыграли во второй половине в обороне, но что случилось с «Зенитом» – у меня нет объяснений.
И когда я смотрел эту игру, пытался найти ответ на вопрос: почему эти команды не играют в финале за золото? Пожалуй, я получил ответ – у обеих команд заметные провалы по ходу игры, а также неумение выложиться в решающий момент. На седьмой минуте третьей четверти у «Зенита» был такой момент, они, увы, ничего не смогли сделать. ЦСКА же этим воспользовался. Армейцы сегодня еще выиграли щит, подборы, которые помогли им победить. Честно, я рад», – сказал Гомельский «Матч ТВ».
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