Владимир Гомельский: «Райкович не умеет играть сложные концовки»

Известный комментатор и эксперт назвал слабое место главного тренера ЦСКА Эмила Райковича.

«Я не люблю ругать тренеров, критиковать. Но тренер Райкович, как выяснилось, имеет пробел в баскетбольном образовании. Он не умеет играть сложные концовки. Ему не приходилось удачно вести матчи, где на кону жизнь.

ЦСКА нужна мотивация. Если этого не может тренер, то должен спортсмен мотивировать сам себя», – сказал Гомельский.

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