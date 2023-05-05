Владимир Гомельский: «Райкович не умеет играть сложные концовки»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Владимир Гомельский Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал слабое место главного тренера ЦСКА Эмила Райковича.

«Я не люблю ругать тренеров, критиковать. Но тренер Райкович, как выяснилось, имеет пробел в баскетбольном образовании. Он не умеет играть сложные концовки. Ему не приходилось удачно вести матчи, где на кону жизнь.

ЦСКА нужна мотивация. Если этого не может тренер, то должен спортсмен мотивировать сам себя», – сказал Гомельский.

ЦСКА в полуфинальной серии Лиги ВТБ уступил в семи матчах «Локомотиву-Кубань».

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7 комментариев

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Антон Чугунов
Справедливо
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Сергей Орлов
А Итудис прям умел)
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Tim Timson
так все раньше хвалили же, говоря что если тот заводил в клатч Астану или Автодор, то там почти всегда выигрывал несмотря на слабейший состав?)
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E.Fjodorov
Ответ Tim Timson
так все раньше хвалили же, говоря что если тот заводил в клатч Астану или Автодор, то там почти всегда выигрывал несмотря на слабейший состав?)
Я небольшой специалист, но Райкович сделал несколько хороших концовок в Автодоре. Может быть сделал бы и больше, если бы Родионов дал ему возможность работать дальше. Вероятно справедливо то, что у него нет достаточного опыта работы на новом уровне. Но уж не Владимиру Гомельскому давать оценки – он сам не добился ничего ни как игрок, ни как тренер. Уже песок сыплется, а все всех поучает.
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Сергей Орлов
Ответ Vagner01
По крайней мере мы с Итудисом не вылетали в полуфинале ВТБ! И в ЕЛ никогда аутсайдерами не были! Уверен что с Райковичем в ЕЛ мы бы в ПО не попали сто процентов так что слава богу ЕЛ нет хоть там не опозорились!
🤦🏻‍♂️
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Ира15577
Ответ E.Fjodorov
Я небольшой специалист, но Райкович сделал несколько хороших концовок в Автодоре. Может быть сделал бы и больше, если бы Родионов дал ему возможность работать дальше. Вероятно справедливо то, что у него нет достаточного опыта работы на новом уровне. Но уж не Владимиру Гомельскому давать оценки – он сам не добился ничего ни как игрок, ни как тренер. Уже песок сыплется, а все всех поучает.
Владимир Гомельский может высказывать смое экспертное мнение хотя бы потому, что играл на нормальном уровне!’
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