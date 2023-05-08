Владислав Емченко: «Возьми мы подбор за минуту до конца, и игра сложилась бы по-другому»

Защитник «Локомотива-Кубань» после поражения от (76:79, 1-1) во втором матче серии отметил, что ключевую роль сыграл упущенный подбор на своем щите за минуту до конца встречи.

«В первую очередь, поздравляю УНИКС с победой. Тяжелый матч, достойный финала. Эмоций больше, чем слов. Проиграли, не выполнили тренерский план, моментами пришлось трудно. Нам следовало держаться, но каждый стал перетягивать одеяло на себя в нападении, в защите где-то кто-то не доработал – не сделал шаг, не подобрал, не отсек. Такие нюансы и решили исход матча.

Возьми мы подбор за минуту до конца, и игра сложилась бы по-другому. Мы проанализируем свои ошибки и подготовимся к следующей встрече», – заявил Емченко

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