Владислав Емченко: «Возьми мы подбор за минуту до конца, и игра сложилась бы по-другому»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Владислав Емченко Баскетбол

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко после поражения от УНИКСа (76:79, 1-1) во втором матче серии отметил, что ключевую роль сыграл упущенный подбор на своем щите за минуту до конца встречи.

«В первую очередь, поздравляю УНИКС с победой. Тяжелый матч, достойный финала. Эмоций больше, чем слов. Проиграли, не выполнили тренерский план, моментами пришлось трудно. Нам следовало держаться, но каждый стал перетягивать одеяло на себя в нападении, в защите где-то кто-то не доработал – не сделал шаг, не подобрал, не отсек. Такие нюансы и решили исход матча.

Возьми мы подбор за минуту до конца, и игра сложилась бы по-другому. Мы проанализируем свои ошибки и подготовимся к следующей встрече», – заявил Емченко

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1 комментарий

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Иван Петров
Знаете фразу про бабушку? Вот если бы...
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