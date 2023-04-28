Гершон Ябуселе: «Приношу свои искренние извинения «Партизану», Данте Экзаму и его семье». У Экзама разрыв сухожилия пальца ноги после массовой драки
Бывший игрок «Бостона», ныне форвард «Реала» Гершон Ябуселе принес свои извинения защитнику «Партизана» Данте Экзаму, который пострадал в результате драки во время матча Евролиги.
Второй матч серии плей-офф Евролиги между испанским «Реалом» и сербским «Партизаном» в Мадриде закончился массовой дракой.
В инциденте принял участие Данте Экзам из «Партизана», который во время схватки получил разрыв сухожилия пальца ноги и повреждение верхней губы.
После матча Экзам, который в какой-то момент драки сошелся с бигменом «Реала» Гершоном Ябуселе, передвигался на костылях.
«Я глубоко сожалею о вчерашнем поведении. Баскетбол всегда был для меня площадкой для выражения спортивного духа и дружбы. Я приношу свои искренние извинения «Партизану», Данте Экзаму и его семье, моим товарищам, «Реала» и всем болельщикам», – написал Ябуселе на странице в социальной сети.
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