Гершон Ябуселе: «Приношу свои искренние извинения «Партизану», Данте Экзаму и его семье». У Экзама разрыв сухожилия пальца ноги после массовой драки

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Реал Данте Экзам Гершон Ябуселе Баскетбол

Бывший игрок «Бостона», ныне форвард «Реала» Гершон Ябуселе принес свои извинения защитнику «Партизана» Данте Экзаму, который пострадал в результате драки во время матча Евролиги.

Второй матч серии плей-офф Евролиги между испанским «Реалом» и сербским «Партизаном» в Мадриде закончился массовой дракой.

В инциденте принял участие Данте Экзам из «Партизана», который во время схватки получил разрыв сухожилия пальца ноги и повреждение верхней губы.

После матча Экзам, который в какой-то момент драки сошелся с бигменом «Реала» Гершоном Ябуселе, передвигался на костылях.

«Я глубоко сожалею о вчерашнем поведении. Баскетбол всегда был для меня площадкой для выражения спортивного духа и дружбы. Я приношу свои искренние извинения «Партизану», Данте Экзаму и его семье, моим товарищам, «Реала» и всем болельщикам», – написал Ябуселе на странице в социальной сети.

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1 комментарий

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Mr.Trol
Совсем с катушек съехал
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