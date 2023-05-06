Эксперт Колин Каухерд: «Причина увольнения Майка Буденхольцера — Яннис Адетокумбо»

Теги Милуоки НБА Майк Буденхольцер НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Колин Каухерд Баскетбол

Известный спортивный эксперт Колин Каухерд заявил, что увольнение главного тренера «Милуоки» Майка Буденхольцера связано с наличием в составе команды такой суперзвезды, как Яннис Адетокумбо.

«Причина увольнения Буденхольцера — Яннис, потому что, когда у вас есть Яннис, нельзя позволять тренеру другой команды переиграть вас в серии, где вы фавориты.

Чем ярче звезды, тем выше ожидания. Это обратная сторона наличия в вашем составе выдающегося, суперзвездного игрока поколения. Вы не можете позволить себе сливать матчи», – сказал Каухерд.

«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой

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27 комментариев

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Insamo217
такие моменты в очередной раз убеждают меня что регулярка нахрен никому не нужна, не важно какое место ты займешь, если ты в плей-офф вылетаешь, то какая разница как твоя команда играла в течении года. Если бы чемпионство разыгрывалось бы между командами победителями регулярки в каждой конференции, тогда ценность каждого матча в сезоне возрасла бы, а не как сейчас что игроки просто стату набивают на хороший контракт
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Андрей Абрамов
Ответ Insamo217
такие моменты в очередной раз убеждают меня что регулярка нахрен никому не нужна, не важно какое место ты займешь, если ты в плей-офф вылетаешь, то какая разница как твоя команда играла в течении года. Если бы чемпионство разыгрывалось бы между командами победителями регулярки в каждой конференции, тогда ценность каждого матча в сезоне возрасла бы, а не как сейчас что игроки просто стату набивают на хороший контракт
+ уровень тренера сейчас показывает не регулярка а плей офф. и то как олени бездарно играли против майами это привет тренеру. также как и сегодня ночь.ю фила играла против бостона. "летс гоу гайс" одним словом
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jonnysilverhand01
Ответ Адильхан Абдусаламов
Причина не Яннис,а то,что Буденхольцер днарь.
Это мнение специалиста по НБА из Уфы ? Тебя не смущает, что Буденхольцер 4 кратный чемпион НБА в качестве ассистента главного тренера у Поповича, а затем победа в 2021 году в качестве главного тренера …
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Мурзин Ринат
Ответ blooooomka
Я вот не понимаю, они при этом тренере трижды выиграли регулярку , стали чемпионами, в этом сезоне выиграли регулярку , да облажались в По. Может это причина в Янисе и Ко?
Не даблтимить Батлера и Кд пару лет назад это ошибка тренера, ну кто бы что не говорил, но регулярка и плей-офф эта две разные вещи, Юта тому пример)
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nikitosdaipoltos
Он хороший тренер. Нет идеальных тренеров, которые бы умели всё.
А случайным называть чемпионство Милуоки, как минимум, глупо.
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michaeli
Ответ Pavel Egorov
Такой Бостон, как сегодня, никто бы не победил. Китических тренерских ошибок сегодня не было, игроки Филадельфии сами мазали из-под кольца и открытые броски. Если тренеру платят 8 мультов, значит он не просто камон летцгоу. Он, #####, очень дорогой камон летцгоу.
ГСВ год назад именно такой Бостон и победили. Да и Бакс со здоровыми Яннисом и Мидлтоном справлялись
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Cursed
Ответ michaeli
ГСВ год назад именно такой Бостон и победили. Да и Бакс со здоровыми Яннисом и Мидлтоном справлялись
Только у бакс был оверперформанс скамеечников, а тейтум бегал с травмой несколько матчей в т.ч. до конца по
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noke
Ответ Klna Jislime
Дончич, Яннис, Жоэлька ну и Харден чисто чувачки для регулярочки, по это не для них, им там тяжело играть
А в финалах конфы Дончич и Харден играли случайно, я так понимаю?
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scorp19
Яннису нужно хотя бы штрафной бросок научиться бросать, иначе не один тренер не поможет
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Krammark1971
Если продолжают тему Бада,значит знают,чье мясо кошка съела. И пытаются всю вину на него повесить. Хейтеры тужатся какие-то причины придумывать(не там тайм-аут взял!),но случайно чемпионство не выигрывают.Случайно только комменты уверенных в своей правоте особ пишутся.
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kondratiy
Ответ Мурзин Ринат
Не даблтимить Батлера и Кд пару лет назад это ошибка тренера, ну кто бы что не говорил, но регулярка и плей-офф эта две разные вещи, Юта тому пример)
Юта поменяла тренера в какой-то момент. И что, сразу разорвали плей-офф, что-ли!
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Мурзин Ринат
Ответ kondratiy
Юта поменяла тренера в какой-то момент. И что, сразу разорвали плей-офф, что-ли!
Ой сравнивать перестройку и распродажу Юты в этом сезоне по-моему не уместное сравнение)
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nikitosdaipoltos
Ответ Мурзин Ринат
Не даблтимить Батлера и Кд пару лет назад это ошибка тренера, ну кто бы что не говорил, но регулярка и плей-офф эта две разные вещи, Юта тому пример)
"Не даблтимить КД пару лет назад была ошибкой"
Там Такер все соки пытался выжимать из Дюранта и у него это хорошо получалось. Нн забывайте, что в Бруклине был, хоть и на одной ноге Харден, который этим даблтимом мог легко воспользоваться. Или же Харрис, который являлся одним из лучших снайперов из-за дуги, получал бы больше открытых бросков (да, он провалил 7 матч, но получая больше свободных бросков, поймал бы ритм ).
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nikitosdaipoltos
Ответ Мурзин Ринат
Харден и Кайри не играли в той серии, и Харрис вы серьезно, ну смешно же
Харрис по сезону имел 45%+ из за дуги и около 50% в общем. В ПО играл по 30+ минут
Харден травмировался, но играл
Кайри не было
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Двестик Двестик
Ответ nikitosdaipoltos
Он хороший тренер. Нет идеальных тренеров, которые бы умели всё. А случайным называть чемпионство Милуоки, как минимум, глупо.
На этом сайте даже Керр и Попович - физруки -)
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