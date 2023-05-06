Эксперт Колин Каухерд: «Причина увольнения Майка Буденхольцера — Яннис Адетокумбо»
Известный спортивный эксперт Колин Каухерд заявил, что увольнение главного тренера «Милуоки» Майка Буденхольцера связано с наличием в составе команды такой суперзвезды, как Яннис Адетокумбо.
«Причина увольнения Буденхольцера — Яннис, потому что, когда у вас есть Яннис, нельзя позволять тренеру другой команды переиграть вас в серии, где вы фавориты.
Чем ярче звезды, тем выше ожидания. Это обратная сторона наличия в вашем составе выдающегося, суперзвездного игрока поколения. Вы не можете позволить себе сливать матчи», – сказал Каухерд.
«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой
А случайным называть чемпионство Милуоки, как минимум, глупо.
Там Такер все соки пытался выжимать из Дюранта и у него это хорошо получалось. Нн забывайте, что в Бруклине был, хоть и на одной ноге Харден, который этим даблтимом мог легко воспользоваться. Или же Харрис, который являлся одним из лучших снайперов из-за дуги, получал бы больше открытых бросков (да, он провалил 7 матч, но получая больше свободных бросков, поймал бы ритм ).
Харден травмировался, но играл
Кайри не было