Известный спортивный эксперт Колин Каухерд заявил, что увольнение главного тренера « » связано с наличием в составе команды такой суперзвезды, как .

«Причина увольнения Буденхольцера — Яннис, потому что, когда у вас есть Яннис, нельзя позволять тренеру другой команды переиграть вас в серии, где вы фавориты.

Чем ярче звезды, тем выше ожидания. Это обратная сторона наличия в вашем составе выдающегося, суперзвездного игрока поколения. Вы не можете позволить себе сливать матчи», – сказал Каухерд.

«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой