Том Тибодо о Джейлене Брансоне: «Невероятный универсальный игрок. Потрясающий лидер»

Главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо отметил трудовую этику разыгрывающего команды Джейлена Брансона после победы в пятом матче с «Майами» (112:103, 2-3).

«Что вы можете сказать об этом парне? Просто невероятный, универсальный игрок. Отличный лидер. Ментальная стойкость, физическая стойкость, способность адаптироваться на ходу, способность вести за собой, способность находить подход к людям, раскрывать лучшее в них. Вот что делает его особенным.

Никогда не видел, чтобы кто-то работал так, как Джейлен. И он делает это на глазах у всех: будь то работа по ходу сезона или летняя подготовка. Ему никогда не приходится перестраиваться во время матча, потому что он готов к любому повороту событий. Потрясающий лидер», – заявил тренер после игры.

Брансон отметился 38 очками, 9 подборами и 7 результативными передачами.

Проведя все 48 минут на паркете, защитник реализовал 12 из 22 с игры и 10 из 12 с линии.

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