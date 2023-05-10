Пол Рид: «Если «Сиксерс» захотят меня оставить, то с радостью останусь»
Центровой «Филадельфии» Пол Рид заявил, что хотел бы продолжить карьеру в составе «Сиксерс».
«Если меня захотят оставить, то с радостью останусь. Я очень хотел бы остаться», – сказал Рид.
Рид проводит третий сезон в карьере, набирая 4,2 очка и 3,8 подбора в среднем за матч. По окончании сезона 23-летний центровой станет ограниченно свободным агентом.
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