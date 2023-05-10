Пол Рид: «Если «Сиксерс» захотят меня оставить, то с радостью останусь»

Теги возможные переходы Филадельфия НБА НБА плей-офф Пол Рид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Пол Рид заявил, что хотел бы продолжить карьеру в составе «Сиксерс».

«Если меня захотят оставить, то с радостью останусь. Я очень хотел бы остаться», – сказал Рид.

Рид проводит третий сезон в карьере, набирая 4,2 очка и 3,8 подбора в среднем за матч. По окончании сезона 23-летний центровой станет ограниченно свободным агентом.

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2 комментария

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xamer 9
Ответ Stephan Carrypenko
Хороший парень, эффективный несмотря вроде на небольшое показатели
Интересно, что в регулярке его намного реже задействовали
+3
0
+3
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Stephan Carrypenko
Хороший парень, эффективный несмотря вроде на небольшое показатели
+2
0
+2
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