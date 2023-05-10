Александер Секулич: «Считаю Лигу ВТБ одним из сильнейших чемпионатов в Европе»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич рассказал о важности победы над ЦСКА в полуфинале Лиги ВТБ, а также оценил уровень турнира.

«После победы над ЦСКА поздравлений было очень много. И не только из Словении, мне писали со всей Европы, даже с других континентов. Многие знают о том, что мы играем в очень сильной лиге, и следят за результатами. Во всем мире знают, что такое ЦСКА и как много этот клуб значит для европейского баскетбола.

Для нас, для команды, для всего нашего клуба, победа над армейцами – это большое событие. И не только сама победа над ЦСКА, но и тот факт, что мы теперь играем в финале Единой лиги ВТБ, которую я считаю одним из сильнейших чемпионатов в Европе», – заявил Секулич.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Так может считать только не очень адекватный человек.
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