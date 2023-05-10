Майк Кшишевски стал специальным советником по баскетбольным операциям НБА

Теги сборная США НБА Майк Кшишевски университет Дьюк Баскетбол

Бывший главный тренер университета Дьюк и сборной США Майк Кшишевски назначен специальным советником по баскетбольным операциям НБА.

Кшишевски будет консультировать офис лиги, руководителей команд НБА и других руководителей лиги по целому ряду вопросов, связанных с игрой.

«Это потрясающая возможность укрепить мою связь с НБА и принять участие в разговорах о дальнейшем укреплении лиги и игры», — сказал Кшишевски.

Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита приступит к работе консультантом, посетив встречу генеральных менеджеров НБА на следующей неделе в Чикаго.

Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Он овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МЗ
прям так и сказал в одном предложении два раза "укреплять"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий