Майк Кшишевски стал специальным советником по баскетбольным операциям НБА

Бывший главный тренер университета Дьюк и сборной США Майк Кшишевски назначен специальным советником по баскетбольным операциям НБА.

Кшишевски будет консультировать офис лиги, руководителей команд НБА и других руководителей лиги по целому ряду вопросов, связанных с игрой.

«Это потрясающая возможность укрепить мою связь с НБА и принять участие в разговорах о дальнейшем укреплении лиги и игры», — сказал Кшишевски.

Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита приступит к работе консультантом, посетив встречу генеральных менеджеров на следующей неделе в Чикаго.

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